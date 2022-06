È passato più di un anno dal lancio di B2021, il primo rugged phone della startup F150 (qui trovate la nostra recensione) che nel frattempo ha cambiato nome diventando IIIF150. Oggi il produttore annuncia la sua nuova creatura, IIIF150 Air1 Pro, il cui design si è evoluto in maniera significativa pur mantenendo un legame con il modello precedente.

IIIF150 Air1 Pro è ufficiale

Come dicevamo il nuovo smartphone mantiene un legame con il primo modello, da cui riprende il design ottagonale ispirato alle pese d’aria dei fuoristrada, adottandolo sia per il frame sia per delineare la fotocamera posteriore. Il produttore ha curato sia la parte estetica che quella funzionale, come testimoniano le strisce luminose che circondano i sensori fotografici, un flash più performante e uno spessore ridotto rispetto alla media del mercato.

IIIF150 Air1 Pro ha uno spessore di appena 11,35 millimetri, non esagerato quindi e il peso di 272 grammi, pur non essendo trascurabile, conferma la solidità del prodotto. Se B2021 puntava su una colorazione particolare come quella del deserto, Air1 Pro non vuole essere da meno e oltre a una tradizionale colorazione nera prova a stupire con una colorazione arancione ispirata alle foglie di acero in autunno.

Previous Next Fullscreen

IIIF150 ha scelto un flash LED particolarmente potente, così da risultare molto utile in quelle situazioni in cui manca la luce in casa o quando siete in campeggio. Con oltre 100 LUX permette di proiettare il fascio luminoso a una distanza 3-4 volte superiore rispetto agli smartphone attualmente in commercio.

Se non stupiscono le certificazioni IP68, IP69K e MIL-STD-810G, ormai inevitabili su un rugged phone, va invece sottolineata la presenza di Android 12, visto che sono ancora molti i modelli in questa nicchia di mercato che vengono commercializzato con Android 11 se non addirittura con Android 10. Lo smartphone è pensato per operare in condizioni estreme, anche per quanto riguarda le temperature: in condizioni operative può funzionare in un range compreso tra -20 e + 55 gradi centigradi e una volta spento sopravvive anche a temperature che raggiungono i 40 sotto zero o i 70 gradi sopra lo zero.

Per quanto riguarda la scheda tecnica troviamo uno schermo FullHD+ (1080 x 2400 pixel) da 6,5 pollici, mentre sotto la scocca IIIF150 ha inserito un MediaTek Helio P35 affiancato da 6 GB di RAM e 128 GB di memoria interna. La connettività include il supporto alle reti WiFi dual band, Bluetooth 5.0, 4G/LTE e NFC per i pagamenti in mobilità, mentre la batteria ha una capacità di 5.000 mAh con ricarica rapida a 18 watt.

Previous Next Fullscreen

Interessante anche il comparto fotografico, che può contare su un sensore principale da 48 megapixel ed è affiancato da un sensore da 2 megapixel per le macro e uno da 20 megapixel per la visione notturna. Grazie al potente fascio a infrarossi, in grado di illuminare fino a 15-20 metri di distanza, sarà sempre possibile muoversi in ambienti bui e scattare foto che altrimenti sarebbe possibile realizzare.

Prezzo e disponibilità

Ma quanto costa IIIF150 Air1 Pro? Siamo abituati a prezzi elevati, nell’ordine dei 3-400 euro per i rugged phone di questo tipo ma il brand ha fatto davvero un ottimo lavoro ed è riuscito a contenere il prezzo di listino, fissato a 199 dollari (circa 185 euro). Fino al 10 giugno però è possibile portarlo a casa a soli 149 dollari (139 euro), prezzo a cui vanno aggiunte le tasse.

Su AliExpress potete portarlo a casa a un prezzo leggermente superiore ai 170 euro, davvero niente male se considerate la scheda tecnica di IIIF150 Air Pro. A seguire il link per l’acquisto. Per maggiori dettagli sullo smartphone invece vi rimandiamo al sito ufficiale del produttore.

Acquista IIIF150 Air1 Pro su AliExpress

Informazione Pubblicitaria