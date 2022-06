Google ha recentemente rivoluzionato il proprio modo di fornire agli utenti film, programmi e serie TV, ribattezzando la propria app Play Film in Google TV e rendendola ora disponibile anche per il sistema operativo iOS.

Tramite un post sul blog ufficiale The Keyword, è la stessa Google che suggerisce agli utenti sette modi per ottenere il massimo dall’app di Google TV, a prescindere se gli utenti utilizzino un dispositivo Android o iOS.

Gli obiettivi di Google TV

Il colosso di Mountain View ha creato Google TV principalmente per soddisfare le esigenze degli utenti che ricercano quotidianamente, e spesso guardano anche per almeno un’ora al giorno, contenuti per l’intrattenimento sul proprio smartphone.

L’app vuole fornire agli utenti le informazioni utili, o banalmente dei consigli, per scegliere al meglio cosa guardare tra tutti i servizi per i quali l’utente ha sottoscritto un abbonamento: insomma, si tratta di una vera e propria esperienza personalizzata.

Al momento, tuttavia, oltre ai contenuti messi a disposizione (a noleggio o acquisto) dalla stessa Google, in Italia gli utenti potranno includere, nella Guida TV solo contenuti provenienti da Amazon Prime Video, Disney+ e Viki (su iPhone, ci sono anche i contenuti di Apple TV).

Come ottenere il massimo dall’app Google TV, secondo Google

Senza dilungarci oltre, ecco i sette modi in cui, secondo Big G, è possibile ottenere il massimo dall’app mobile di Google TV, tanto per smartphone Android quanto per smartphone iOS:

Ricevi consigli da tutte le tue app

Come anticipato, Google TV può tenere conto dei servizi streaming ai quali l’utente è abbonato (purché siano disponibili tra quelli a disposizione dell’app). Selezionando i propri servizi, l’app suggerirà all’utente cosa guardare in base ai contenuti visti su tutti i servizi a cui è abbonato. Crea una watchlist per le tue scoperte

L’app offre una lista nella quale aggiungere i contenuti da guardare dopo; sarà possibile salvare per dopo un film o un programma e continuare la visione sullo smartphone o su una tv (compatibile). Guarda la watchlist delle tue star preferite

Nella scheda “Per te” è presente una sezione “Guarda con me” che contiene serie TV e film che hanno ispirato vita e carriera di artisti, intrattenitori e icone. Valuta film e programmi

Google consiglia di valutare film e programmi, tramite i pulsanti “mi piace” o “non mi piace” perché, in questo modo, i suggerimenti saranno ancora più precisi. Porta con te la tua libreria in movimento

Watchlist, consigli, noleggi e acquisti, saranno sempre associati all’account Google e l’utente potrà portarli sempre con sé. Ricevi tutte le ultime notizie sui tuoi preferiti

Nella scheda “in evidenza” è riportato un feed giornaliero e personalizzato contenente notizie, recensioni sui contenuti preferiti dell’utente. Usa il telefono come telecomando

Nel caso in cui l’utente possegga una Google TV o qualsiasi altra smart tv o dispositivo con sistema operativo Android TV, sarà possibile comandarla direttamente col proprio smartphone che fungerà da telecomando: l’app, infatti, mostra un pulsante “telecomando” che consentirà, perfino, di inserire velocemente le password o digitare nomi e titoli di film e serie tv senza dovere affidarsi ai macchinosi meccanismi necessari per digitare del testo direttamente dalla tv.

Scaricare l’app Google TV su Android o iOS

L’app mobile Google TV è disponibile sia per dispositivi iOS che per dispositivi Android, ed è scaricabile, rispettivamente, tramite l’App Store di Apple e il Play Store di Google:

Per gli utenti in possesso di un iPhone, l’applicazione è raggiungibile tramite questo link.

Per gli utenti in possesso di uno smartphone Android, l’applicazione è raggiungibile tramite il badge sottostante.

