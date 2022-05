Con l’inizio della settimana prende il via la nuova campagna promozionale Samsung Unlocked sullo store ufficiale di casa Samsung. Grazie a questa nuova promozione, valida fino al prossimo 6 giugno, è possibile utilizzare un codice promozionale ed ottenere uno sconto del 15% sui prodotti disponibili sullo store della casa coreana. Le offerte non finiscono qui. A disposizione degli utenti, infatti, ci sono diverse altre promozioni esclusive ed anche la possibilità di creare bundle per ottenere sconti extra sui prodotti in offerta. Grazie alle nuove offerte è possibile acquistare a prezzo scontato smartwatch, monitor, Smart TV e tanti altri prodotti proposti da Samsung. Ecco tutti i dettagli in merito alla nuova campagna promozionale Samsung Unlocked:

È tempo di offerte sullo store Samsung: 15% di sconto e altre promozioni per gli utenti

La settimana inizia nel migliore dei modi per chi è interessato all’acquisto di un nuovo prodotto Samsung. Grazie alla campagna promozionale Samsung Unlocked, infatti, è possibile utilizzare il codice promozionale UNLOCKED per ottenere il 15% di sconto aggiuntivo sul prezzo proposto dallo store. L’offerta in questione è valida fino al prossimo 6 giugno. Il codice promozionale può essere applicato direttamente nel carrello, inserendo il codice nel campo dedicato ai codici sconto.

Utilizzando questo codice è possibile ottenere il 15% di sconto su tutti i monitor di Samsung, compresa la gamma di Smart Monitor e le tante proposte dedicate al mondo del gaming. In sconto ci sono anche le memorie SSD, settore in cui i prodotti Samsung rappresentano un vero e proprio riferimento del mercato. Da segnalare anche le offerte dedicate agli Smart TV dove è possibile risparmiare centinaia di euro grazie all’applicazione del codice sconto UNLOCKED.

Sullo store Samsung (in questo caso fino al 31 maggio) sono in corso anche altre offerte. Ad esempio, è possibile utilizzare il codice GALAXYWATCH90 per ottenere uno sconto di 90 euro sulla gamma Galaxy Watch4 (con la possibilità di ottenere un 50% di sconto sul cinturino extra). C’è poi un extra sconto del 20% andando a creare un bundle di almeno 3 prodotti tra elettrodomestici, TV e monitor disponibili sullo store.

Le occasioni per un buon affare non mancano di certo. Su tutti i prodotti in offerta, inoltre, Samsung propone la consegna gratuita. Per quanto riguarda il pagamento, invece, è possibile optare per il finanziamento a tasso zero oppure per il pagamento in 3 rate senza interessi con Klarna. Anche in fase d’acquisto, c’è la massima flessibilità. Per un quadro completo sulle offerte è possibile fare riferimento al link qui di sotto:

>> Scopri le offerte Samsung Unlocked <<