Lo store ufficiale di Acer lancia il Flash Sale Weekend. La nuova campagna promozionale terminerà il prossimo 30 maggio mettendo a disposizione degli utenti un gran numero di offerte con la possibilità di acquistare una selezione dei prodotti Acer con uno sconto del 20%. In offerta ci sono, naturalmente, tantissimi notebook, dalle soluzioni da gaming agli ultra-portatili, oltre PC desktop, monitor e altre periferiche ed accessori della gamma Acer. Vediamo, quindi, come sfruttare le promozioni del Flash Sale Weekend di Acer e quali sono i migliori prodotti in sconto.

Lo store Acer lancia una serie di offerte davvero da non perdere. Fino al 30 maggio, infatti, una ricca selezione di prodotti (oltre 100) è disponibile con uno sconto del 20% rispetto al prezzo precedentemente applicato dallo store. Si tratta, quindi, dell’occasione giusta per poter acquistare un notebook o un altro dispositivo di casa Acer ad un prezzo ridotto e con condizioni particolarmente vantaggiose. Per un quadro completo sulle offerte è possibile consultare il link riportato a fine articolo (lo sconto del 20% si applica nel carrello al prezzo visualizzato).

Per semplificarvi la ricerca, inoltre, abbiamo selezionato alcuni dei migliori prodotti in sconto per il Flash Sale Weekend. Ecco l’elenco delle migliori offerte disponibili:

I prodotti indicati sono solo una breve selezione delle tante offerte disponibili sull’Acer Store fino al prossimo 30 maggio. Sui prodotti in sconto è possibile contare sulla consegna gratuita oltre che sul pagamento in 3 rate senza interessi tramite Klarna o PayPal. Per un quadro completo sulle offerte è possibile consultare il link qui di seguito:

