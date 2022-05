Da Euronics partono le offerte Voglia d’Estate. Si tratta di una nuova serie di offerte disponibili sullo store online della catena. Per gli utenti ci sono tanti prodotti in promozione con la possibilità di sfruttare sconti fino al 50%. Come sempre, le opzioni da tenere d’occhio non mancano di certo. Tra le nuove offerte Euronics, infatti, troviamo sconti dedicati a notebook e Smart TV oltre che a tanti elettrodomestici, monitor e console da gioco. Ecco tutti i dettagli relativi alle nuove proposte di Euronics, disponibili sullo store online fino al prossimo 1° giugno.

Euronics lancia le offerte Voglia d’Estate: ecco le migliori

Con la nuova serie di offerte Euronics è possibile acquistare una selezione di prodotti del catalogo della catena d’elettronica a prezzi fortemente scontati. Per gli utenti c’è la possibilità di ottenere fino al 50% di sconto sui prodotti disponibili in offerta.

Le promozioni Voglia d’Estate lanciate oggi da Euronics sono valide fino al prossimo 1° giugno. Per i prodotti in offerta, oltre che la consegna a casa, è possibile anche optare per il ritiro in negozio. Per un quadro completo sulle offerte è possibile sfruttare il link che trovate a fine articolo. Di seguito, invece, andremo ad evidenziare alcuni degli sconti più interessanti.

Partiamo dai notebook e dall’ottimo HP 15S in offerta a 599 euro invece di 799 euro. Il portatile presenta un processore Intel Core i5 di 11° generazione supportato da 16 GB di memoria RAM e da 512 GB di SSD. A completare il comparto tecnico troviamo un buon display Full HD da 15,6 pollici. Da segnalare anche l’offerta dedicata al Lenovo IdeaPad 3 in sconto a 399 euro invece di 529 euro. Il portatile di Lenovo presenta un processore Core i3 di 11° generazione, 8 GB di memoria RAM e 256 GB di SSD.

Chi è in cerca di un PC di fascia più alta può valutare l’ottimo HP Victus 16 in offerta a 1.199 euro invece di 1.499 euro. Il portatile presenta un processore Intel Core i7 di 11° generazione, 16 GB di RAM, 512 GB di SSD ed un ampio display Full HD da 16,1 pollici. Occhio anche all’Acer Aspire 5 in offerta a 499 euro invece di 679 euro. Il notebook di Acer presenta il processore Ryzen 5500U, 8 GB di RAM e 512 GB di SSD.

Non mancano le offerte sui TV. Da segnalare, ad esempio, l’economico Philips 50PUS7406/12 in offerta a 399 euro. Il TV in questione è un modello Android TV dotato di pannello da 50 pollici con risoluzione 4K. Tra gli sconti disponibili c’è anche il più grande Philips 55PUS7906/12 proposto in offerta a 499 euro invece di 849 euro e dotato di un pannello da 55 pollici con risoluzione 4K.

Chi è in cerca di un TV OLED, invece, può valutare LG OLED65A16LA in sconto a 1.299 euro invece di 2.399 euro. Si tratta di un TV con diagonale da ben 65 pollici che, considerando il forte sconto, si caratterizza come uno degli sconti più interessanti di questa serie di offerte.

Tra le offerte c’è spazio anche per la Xbox Series S in sconto a 299 euro che può essere abbinata, ad esempio, al monitor HP OMEN 25l in offerta a 229 euro invece di 279 euro. Il monitor proposto da HP è un ottimo monitor da gaming con pannello da 24,5 pollici di diagonale, risoluzione Full HD e soprattutto un refresh rate di 165 Hz. Il pannello è realizzato con tecnologia IPS ed offre un’eccellente resa cromatica.

Per scoprire tutte le offerte Voglia d’Estate di Euronics, valide esclusivamente online fino al prossimo 1° giugno, è possibile seguire il link riportato qui di sotto:

>> Scopri le offerte Voglia d’Estate di Euronics <<