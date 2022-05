Avete presente quella piacevole sensazione che alcuni di noi, appassionati di tecnologia, provano nel configurare un nuovo dispositivo? Sia esso uno smartphone, un tablet o un computer per alcuni è particolarmente piacevole districarsi fra le impostazioni e le applicazioni da reinstallare, magari facendo un po’ di pulizia e apportando alcune modifiche alla solita configurazione cui siamo abituati.

Ebbene non è così per tutti, c’è chi infatti questo tipo di operazione vuole svolgerla nel minor tempo possibile, delegando ai vari servizi disponibili il ripristino automatico di tutta la configurazione. Questo è un qualcosa che manca in Windows, il sistema operativo infatti non prevede al momento un metodo automatico di ripristino delle applicazioni su un nuovo computer, ma la situazione sta per cambiare.

Microsoft inizierà presto a testare il ripristino delle app su Windows 11

Il colosso di Redmond è al lavoro su una nuova funzionalità dedicata a Windows 11, si tratta della possibilità di ripristinare automaticamente le app su un nuovo computer; il Microsoft Store attualmente non consente infatti di eseguire questa operazione in automatico, costringendo gli utenti ad installare manualmente le applicazioni durante la configurazione di un nuovo dispositivo.

Giorgio Sardo, general manager del Microsoft Store, ha dichiarato: “Per rendere più facile per i clienti la transizione ai loro nuovi PC in modo rapido e senza interruzioni, testeremo presto una nuova funzionalità nel canale Windows Insider che aiuta i clienti a ripristinare automaticamente le loro app, precedentemente installate da Microsoft Store, sul loro nuovo dispositivo Windows. Ciò aiuterà anche gli sviluppatori a mantenere i loro clienti senza dover ricordare loro di scaricare nuovamente la loro app“.

La nuova funzione sarà particolarmente utile per tutti coloro che cambiano spesso PC, ma anche per gli sviluppatori che magari utilizzano regolarmente più dispositivi; in realtà tale innovazione potrebbe rivelarsi molto più utile se nel Microsoft Store ci fossero più applicazioni disponibili. Nonostante infatti negli ultimi tempi siano state aggiunte app di spessore come Firefox, Zoom, Adobe Acrobat Reader, OBS Studio e finalmente Microsoft Teams, è innegabile come lo store di Microsoft pecchi in quanto a disponibilità di applicativi rispetto alle soluzioni concorrenti.

I tentativi del colosso di migliorare il proprio store ci sono, non ci resta che aspettare e vedere come verranno implementati, auspicando che gli sforzi dell’azienda portino contestualmente anche molti più sviluppatori ad avvicinarsi al Microsoft Store.

