Dopo alcuni anni nell’ombra, la Formula 1 sta regalando numerose soddisfazioni al team Ferrari e il nuovo set annunciato dal Gruppo LEGO e dalla scuderia di Maranello casca proprio a fagiolo. Si chiama Ferrari Daytona SP3 LEGO Technic e vi catapulterà in un viaggio alla massima velocità.

Un set straordinario

Il nuovo set LEGO, identificato dal numero 42143, è il quarto della serie LEGO Technic Ultimate Car Concept ed è composto da ben 3.778 pezzi, capaci di esaltare sia il design che l’aspetto ingegneristico del nuovo bolide rosso. Nessun dettaglio è stato trascurato, a partire dal cambio sequenziale a 8 rapporti con paddle shifter, passando per un motore a 12 cilindri con pistoni mobili e cerchi placcati argento.

Le portiere con apertura a farfalla, azionabili tramite un apposito pulsante, sono solo uno dei tanti elementi di design sapientemente ricreati e sul volante spicca il logo ufficiale del Cavallino Rampante, per aggiungere un tocco di classe all’intero set.

Pensato decisamente per i fan adulti, il set Ferrari Daytona SP3 LEGO Technic permette di costruire un modello che misura 59 centimetri di lunghezza, 25 di larghezza e 14 di altezza, decisamente imponente e pronto a rubare la scena in qualsiasi vetrina o mobile di casa. E sul motore è presente un codice univoco che permette di accedere alla visione di contenuti esclusivi sulla pagina del sito LEGO dedicata al nuovo set.

“Questo set è una testimonianza della ricerca dell’eccellenza che da sempre contraddistingue Ferrari e il Gruppo LEGO. Nessun dettaglio è stato trascurato e, avendo io stesso una formazione ingegneristica, sono sbalordito dall’attenzione e dalla precisione di questo modello su piccola scala. Siamo orgogliosi di poter collaborare con Ferrari per aiutare i fan a trasformare i loro sogni in realtà.“

Così Niels B. Christiansen, CEO del Gruppo LEGO, ha commentato la strepitosa riproduzione, che arriverà nei LEGO Store e sugli scaffali virtuali di LEGO.com a partire dal primo giugno 2022 al prezzo di 399,99 euro. Dal primo agosto sarà possibile acquistare il set anche presso i migliori negozi di giocattoli.

Sempre su LEGO.com, e sempre dal primo giugno, sarà disponibile anche il libro esclusivo “The Sense on Perfection” in vendita a 79,99 euro, pensato per scoprire il dietro le quinte del set. Nelle pagine del libro, di cui saranno disponibili solamente 5.000 copie, verranno approfondite l’innovazione e l’eccellenza ingegneristica che unisce i due marchi, con interviste esclusive ai designer del Gruppo LEGO e di Ferrari e a Kjeld Kirk Kristiansen, proprietario del Gruppo LEGO.