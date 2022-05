Prende il via un nuovo Flash Weekend sullo store di Samsung. Fino al prossimo 22 maggio, infatti, lo store della casa coreana propone una serie di extra sconti su tutte le categorie di prodotti a disposizione degli utenti. Sono disponibili, quindi, sconti sui notebook della gamma Galaxy Book e sugli Smart TV di Samsung oltre che sui monitor e, naturalmente, su prodotti mobile come smartphone e tablet. In sconto ci sono anche gli smartwatch della casa coreana. Le occasioni per sfruttare la promozione sono, quindi, davvero numerose. Ecco tutti i dettagli relativi al nuovo Flash Weekend di Samsung che prende il via in queste ore:

Samsung lancia un nuovo Flash Weekend con un extra sconto su tutto il catalogo

Per sfruttare la nuova promozione del Flash Weekend del Samsung Store è sufficiente utilizzare il codice promozionale SAMSUNGFLASH. Basta scegliere i prodotti che si desidera acquistare ed aggiungerli nel carrello. A questo punto, nel campo “codice promozionale” sarà sufficiente incollare il codice citato per registrare l’applicazione immediata dello sconto extra previsto dalla promozione in corso.

Sui prodotti della categoria Informatica, così come sui prodotti delle categorie Mobile e Elettrodomestici, è previsto uno sconto extra del 10%. Da notare, invece, che per i prodotti TV & Soundbar, utilizzando il codice SAMSUNGFLASH, si riceverà uno sconto del 15%. Lo sconto è, eventualmente, cumulabile con altre promozioni in corso sullo store che, come sempre, propone tante occasioni per acquistare i prodotti Samsung con condizioni agevolate.

Ricordiamo, inoltre, che i prodotti Samsung in sconto sono disponibili con consegna gratuita. Per quanto riguarda il pagamento, invece, è possibile sfruttare il finanziamento a tasso zero oppure optare per il pagamento in 3 rate senza interessi con Klarna. Per tutti i dettagli sul nuovo Flash Weekend di Samsung è, quindi, possibile fare riferimento al link qui di sotto. La promozione terminerà il prossimo 22 maggio.

>> Scopri qui le offerte del Flash Weekend di Samsung <<