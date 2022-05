Continua la campagna promozionale Pronte e in Stock di NVIDIA che propone agli utenti la possibilità di acquistare a prezzi convenienti le sue schede video della serie RTX 30 oltre che vari PC da gaming che integrano uno dei modelli dell’apprezzata gamma di GPU. L’aggiornamento settimanale delle offerte di Pronte e in Stock è disponibile da oggi ed include nuove schede di fascia alta ed un paio di PC da gaming di sicuro interesse. Ecco i dettagli completi:

Le nuove offerte Pronte e in Stock di NVIDIA: c’è anche la RTX 3080

Tra le novità della settimana della campagna Pronte e in Stock troviamo alcune interessanti proposte con cui NVIDIA intende semplificare l’acquisto delle schede GeForce RTX Serie 30. L’azienda continua con l’iniziativa mirata a garantire l’accesso alle sue schede video con condizioni agevolate, in modo offrire agli utenti la possibilità di sfruttare tutte le più avanzate tecnologie per il gaming, dal DLSS al Ray Tracing, e tutta la potenza necessaria per affrontare i titoli più impegnativi.

La campagna Pronte e in Stock, questa settimana, registra la disponibilità di due schede video Zotac. Si tratta della Zotac GeForce RTX 3070 Ti Trinity LHR 8GB, disponibile al prezzo di 759 euro, e della Zotac GeForce RTX 3080 Trinity OC LHR 12GB, disponibile a 1.039 euro. Da segnalare, inoltre, la disponibilità di un paio di PC da gaming: in catalogo c’è Next PC Gaming NBOX 73 (con RTX 3050) a 825 euro a cui si affianca il ben più potente Next PC Gaming NBOX 61 (con RTX 3080) a 2.239 euro. Le nuove proposte arrivano dal partner Next.

Per tutti i dettagli sull’iniziativa Pronte e in Stock lanciata da NVIDIA già da qualche settimana e per verificare le schede video disponibili, in pronta consegna e a prezzo conveniente, è possibile fare riferimento al link riportato qui di sotto:

>> Scopri le offerte di Pronte e in Stock di NVIDIA <<