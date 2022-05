Quello della micro mobilità elettrica è un tema più che mai attuale, sia per la stagione sia per i recenti rincari dei carburanti. Sono sempre di più gli italiani che si rivolgono a un mezzo alternativo per recarsi al lavoro o per effettuare piccoli spostamenti e le bici elettriche, anche se sarebbe più corretto chiamarle bici a pedalata assistita sono uno dei mezzi più richiesti.

Geekmall è uno store online italiano specializzato nell’elettronica di consumo, con un occhio di riguardo anche per quanto riguarda bici elettriche e monopattini. In questi giorni sta andando in scena una promozione legata alla commercializzazione di due nuovi modelli firmati Eleglide, scontato proprio in occasione del loro arrivo sul mercato italiano.

Eleglide T1 & T1 Step-Thru

Molto simili nelle caratteristiche tecniche, le due novità presentate da Eleglide su differenziano sostanzialmente per le forme. Eleglide T1 è una bici da trekking destinata prevalentemente a un pubblico maschile, con tubo orizzontale inclinato, pensato però per i lunghi viaggi come testimonia la presenza di un portapacchi posteriore.

Eleglide T1 Step-Thru ha invece la classica geometria utilizzata su molte bici pensate per una utenza femminile, priva di un tubo orizzontale che ne facilità l’uso cittadino senza dover per forza indossare abbigliamento tecnico. Per il resto entrambe sono dotate di motore brushless da 250 watt, batteria da 36V 12,5 Ah, cambio Shimano a 7 velocità e cerchi da 27,5 pollici, per unire maneggevolezza e facilità d’uso.

Grazie al computer di bordo è possibile selezionare l’assistenza alla pedalata su cinque livelli, da 12 Km/h a 25 Km/h, nel rispetto dunque delle leggi italiane in merito. La batteria da 450 Wh permette di raggiungere un’autonomia di 100 Km, anche se si tratta di un valore che può variare in base al peso del ciclista, al fondo stradale e al tipo di percorso seguito.

Eleglide T1 e T1 Step-Thru prestano attenzione anche al comfort e alla sicurezza: oltre alle ruote da 27,5 pollici troviamo un freno a disco su entrambe le ruote, per garantire frenate rapide e precise, un faro a LED per essere sempre ben visibili e un sistema di protezione per il cambio, così da evitare danni. Non mancano una sella in morbida schiuma e un sistema di ammortizzazione frontale, che può essere bloccato per ridurre lo spreco di energia in salita e fornire una maggiore stabilità.

Promozione di lancio

Eleglide T1 e T1 Step-Thru sono in promozione di lancio su Geekmall, che offre la spedizione gratuita per acquisti superiori ai 100 euro. Eleglide T1 può essere vostra a 899,99 euro invece di 949,99 euro mentre Eleglide T1 Step Thru è in vendita a 949,99 euro invece di 999,99 euro. Ai link indicati trovate anche maggiori dettagli inclusa la scheda tecnica completa.

