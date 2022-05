Il noto store online Goboo, che opera prevalentemente su magazzini europei, ha da poco lanciato una operazione di crowdfunding sul proprio sito per finanziare la realizzazione di tre diversi set di strumenti pensati prevalentemente per il fai da te. Contengono dai 7 ai 10 attrezzi e hanno un prezzo che parte da 39,99 euro, anche se le quantità disponibili sono molto limitate.

HOTO su Goboo Crowdfunding

Si parte con un set di utensili manuali, che include martello da carpentiere con testa di gomma aggiuntiva, set di punte, cacciavite multi funzione, metro a nastro, chiave regolabile a rullino e pinze multifunzionali. Proposto in una comoda valigetta, con inserti sagomarti per garantire che ogni attrezzo rimanga al proprio posto, viene proposta da Goboo a 39,99 euro per i Super Early Bird (solo 20 pezzi), con il prezzo che sale a 49,99 per gli early bird e 59,99 per i clienti Goboo che non riusciranno ad accaparrarseli a prezzi scontati. Il prezzo di listino invece è di 69,99 euro.

Potete acquistare il set di utensili manuali su Goboo a partire da 39,99 euro

Salendo di prezzo si può acquistare il set di cacciaviti elettrici a 3,6 V, che include tutti i prodotti del set precedente, aggiungendo un cacciavite elettrico al posto di quello manuale, un cavo di ricarica e una barra di estensione. Si tratta quindi di un prodotto pensato per il bricolage, il fai da te o per piccoli interventi domestici. Il prezzo di listino è di 99,99 euro ma quello super early bird è di 59,99 euro, limitato a 50 pezzi, poi si sale a 79,99 o 89,99 euro.

Potete acquistare il set di utensili manuali su Goboo a partire da 59,99 euro

Il terzo set infine è una estensione del primo, da cui riprende martello, pinze, chiave a rullino, metro e punte, aggiungendo un trapano senza spazzole a 12 V con relativo set di punte e il cavetto di ricarica. In questo caso il prezzo super early bird è di 99,99 euro, che passa a 129,99 euro per gli early bird e 169,99 euro al termine della promozione, con un buon risparmio rispetto ai 199,99 euro del prezzo di listino.

Potete acquistare il set con trapano brushless a partire da 99,99 euro

Informazione Pubblicitaria