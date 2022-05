Il Gruppo LEGO ha presentato oggi il nuovo set della serie LEGO IDEAS, dedicato al celebre pittore olandese Vincent van Gogh e nato grazie all’idea di un fan del brand. Sempre oggi il brand annuncia l’imminente riapertura del LEGO Store Oriocenter, punto di riferimento per i fan della zona, che ritorna operativo dopo un modernissimo restyling.

LEGO IDEAS per Vincent van Gogh

Il nuovo set della serie LEGO IDEAS è nato da un’idea di Truman Cheng, un fan di soli 25 anni da Hong Kong, che impilando in maniera casuale alcuni mattoncini LEGO ha notato che l’effetto era lo stesso delle pennellate di van Gogh. Così è nata l’idea di ricreare uno dei dipinti più famosi del celebre pittore, utilizzando mattoncini e inserti lego di varie forme e misure, per ricreare le pennellate del quadro.

“Trovare trucchi e tecniche per catturare l’aspetto del dipinto originale è stata un’ottima occasione per stimolare la creatività. La pennellata va in molte direzioni sia nella luna che nelle nuvole vorticose, quindi è stato necessario utilizzare mattoncini e inserti LEGO di diverso tipo, come i bracket e le clip.”

Il giovane ha caricato la propria idea sulla piattaforma LEGO IDEAS e dopo aver raccolto i 10.000 voti necessari per superare la prima selezione, ha visto premiato il proprio progetto, che è diventato il quarantunesimo della serie. Federico Begher, Head Global Marketing di LEGO, ha elogiato l’idea che ha permesso allo storico marchio danese di realizzare un set destinato a diventare iconico:

“Ciò che rende la Notte Stellata così irresistibile è il lavoro espressivo del pennello e i colori vivaci presenti in tutto il dipinto, che raccontano la storia del sogno eterno dell’umanità. Il design di Truman era di per sé un capolavoro, capace di mostrare quanti diversi elementi e tecniche LEGO potevano essere utilizzate per rappresentare l’iconico dipinto di Van Gogh. Nel Gruppo LEGO, vogliamo ispirare il mondo ad essere creativo, quindi siamo incredibilmente orgogliosi di aver dato vita a questo set in collaborazione con un’istituzione iconica come il MoMA, consentendo ai fan di diventare artisti grazie ai mattoncini, creando e mostrando il proprio capolavoro.“

Con il set Vincent van Gogh – Notte stellata LEGO IDEAS (21333) sarà possibile ricreare uno dei capolavori più conosciuti al mondo, che riprende il paesaggio che il pittore vedeva dal manicomio del Monastero di Saint-Paul de Mausole asylum in Saint-Rémy, in Francia, dove trascorse un anno intero.

Il set riproduce, utilizzando solo i mattoncini LEGO, il quadro con tutti gli elementi caratteristici, includendo una minifigure di van Gogh con pennello, tavolozza, cavalletto e un piccolo dipinto stampato su mattonella. Perfetto dunque per essere esposto su un mobile o uno scaffale o per essere appeso a una parete, utilizzando gli appositi accessori forniti in dotazione.

Il set Vincent van Gogh – Notte stellata LEGO IDEAS (21333) sarà in vendita sullo store online e nei LEGO Store a partire dal primo giugno al prezzo di 169,99 euro. I possessori di una scheda LEGO Vip potranno acquistare il set con accesso anticipato a partire dal 25 maggio.

Torna LEGO Store Oriocenter

A proposito di LEGO Store, è di oggi la notizia dell’imminente riapertura dello Store Oriocenter, che sabato 21 maggio riaprirà i battenti dopo un restyling che ha ammodernato il negozio, da sempre un punto di riferimento per gli appassionati della zona.

“Siamo felici di riaprire le porte del LEGO Store di Oriocenter, arricchito con il nuovo LEGO retail concept. Dopo Rimini, Milano, Catania e Firenze, portiamo a Bergamo una nuova esperienza retail che offrirà la possibilità di interagire con nuovi elementi fisici e digitali! Da sempre, esploriamo innumerevoli modi per elevare l’esperienza in-store e soddisfare le esigenze dei nostri consumatori e delle nostre consumatrici, dai piccoli ai più grandi.“

Così Rossana Mastrosimini, Channel Director LEGO Certified Stores West Europe, ha commentato la notizia. Il restyling è stato portato a termine in collaborazione con Percassi e punta a offrire un’esperienza unica con i mattoncini, unendo il fisico al digitale. Ad accogliere i visitatori ci saranno modelli 3D di Star Wars, realizzati con oltre 40.000 mattoncini, una LEGO City realizzata con 135 ore di lavoro, e un tavolo interattivo dedicato alle nuove proposte, per portare in vita le storie nascoste in ognuno dei set presenti in negozio.

Nuovo look ma stessa qualità, con il 100% dell’assortimento, inclusi i prodotti esclusivi, con la possibilità di pre-ordine e early-access, il muro Pick a Brick per scegliere i propri mattoncini e il servizio Build a Mini per personalizzare le proprie costruzioni. Dal 21 maggio al 2 giugno inoltre la galleria di Oriocenter si trasformerà in un garage, ospitando una BMW M 1000 RR affiancata dal modellino LEGO in scala 1:5.

Se abitate in zona non potete dunque perdervi l’evento e l’occasione di scoprire e toccare con mano tutte le ultime novità dell’universo LEGO.