L’acquisto delle licenze software è da sempre una nota dolente per chi sta assemblando un nuovo computer, o sta pianificando la sostituzione di alcuni componenti per aggiornare una vecchia unità. L’acquisto di una licenza del sistema operativo e di una suite Microsoft Office può richiedere anche 500 euro, cifra che non tutti sono disposti a spendere.

MMORC è la soluzione

Eppure non è necessario ricorrere alle pagine più nascoste della Rete, quelle che propongono software pirata dalla provenienza quantomeno dubbia, con la possibilità che insieme al software venga installato del malware. Grazie a una realtà come MMORC bastano pochi euro per avere software originale, sempre aggiornato e con una licenza permanente che non vi creerà alcun problema.

Il tutto a prezzi davvero fantastici. Volete un esempio? Questo mese di bastano poco più di 26 euro per portarvi a casa la licenza di Office 2021 Pro, la più recente delle suite Office di Microsoft. Vi basterà seguire il link che vi forniamo qui sotto, utilizzare il codice TTH62 che applica uno sconto del 62% sul normale prezzo di listino, e attendere qualche minuto per ricevere via mail il vostro codice, da utilizzare per attivare la copia di Office 2021 che potete scaricare dal sito ufficiale del produttore.

Prezzi davvero ottimi come potete notare, soprattutto se decidete di acquistare bundle che includono la licenza di Windows 10 e Office 2016, ottimi se avete qualche computer datato da aggiornare. Ma gli sconti di MMORC non finiscono certo qui: con il coupon TTH47, ad esempio, potete ottenere uno sconto del 47% su un’ampia selezione di sistemi operativi e applicativi, come Office per macOS.

Su MMORC però non trovate solamente sistemi operativi e applicativi Microsoft ma anche i migliori antivirus, per tenere sempre al sicuro il vostro computer:

E per qualsiasi problema, o per avere maggiori informazioni prima dell’acquisto, potete rivolgervi al servizio assistenza che risponde a questo indirizzo e-mail. Ricordate inoltre che potete scegliere PayPal come metodo di pagamento, così da acquistare con la massima serenità e ottenere un rapido rimborso nel caso ci dovessero essere problemi.

