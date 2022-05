Il metaverso, per quanto sia ancora un luogo praticamente sconosciuto ai più, affascina, affascina non soltanto il mondo propriamente tecnologico e quello dei giochi, ma sta seducendo anche il settore delle auto. Ne è la prova la Raven GT, una hypercar solo per il metaverso che vuol dire che non ci si sale a bordo, e che quindi non può nemmeno essere guidata. Vediamo di che si tratta.

Le specifiche tecniche digitali della Raven GT

È stata presentata con tanto di specifiche tecniche, indicazioni sulle sue prestazioni e con tutto il resto questa Raven GT, un’auto che non passerebbe affatto inosservata se solo fosse reale. Ma anche in questa strana forma digitale che la caratterizza, fa strabuzzare gli occhi a molti, soprattutto agli estranei del mondo cui appartiene, quello digitale, il metaverso per la precisione.

Ai collezionisti, fetta di utenti ai quali Raven GT si rivolge, si presenta come un NFT, una specie di opera d’arte digitale, sotto forma di certificato che ne attesta l’unicità e l’autenticità. Non si può guidare né in pista né altrove, non si può proprio guidare, come anticipato, se non nel metaverso. Ma ciò non la esime dal presentarsi con tanto di specifiche tecniche, pure di un certo livello.

Il motore è un V12 da 800 cavalli con 718 Nm di coppia massima, gestito da un cambio automatico a 7 marce e posto all’interno di una scocca che, complessivamente ferma l’ago della bilancia a 1.525 kg. Ciò le consente di scattare da 0 a 100 km/h in appena 2,9 secondi e di raggiungere 340 km/h di velocità massima. La fantasia di Raven si è spinta fino ad annunciarne i consumi, 15 litri ogni 100 km, perfino le emissioni: 345 g/km di CO2.

Esteticamente parlando, la Raven GT è una supercar, un bolide a due posti che vanta linee filanti, modellata dal vento e, volendo, anche elegante, a seconda della colorazione con cui la si sceglie: liquid chrome (argento cromato), scandal green (verde), open sea (azzurro chiaro), chrome orange (arancione) e morning frost (bianco sporco).

Non resta che parlare di prezzi, che al momento Raven non ha ancora comunicato. Stesso discorso vale per la disponibilità, informazioni che dovrebbero arrivare a stretto giro di posta. Quello che sappiamo è che si può acquistare solo nel metaverso, magari esclusivamente in criptovalute.

Forse ti sei perso: Alfa Romeo Tonale è la prima auto NFT, che significa un mucchio di potenzialità