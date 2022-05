Sky lancia la nuova promozione Special Week che include Sky TV, Sky Cinema e Netflix in un unico pacchetto a meno di 20 euro al mese.

L’offerta è attivabile fino al 17 maggio e include Sky TV, Sky Cinema e Netflix al prezzo di 19,90 euro al mese per 18 mesi, anziché 44 euro al mese, con o senza parabola satellitare utilizzando Sky Q. La promozione include inoltre Sky Go e un anno di abbonamento digitale al Corriere della Sera. L’offerta è rivolta ai nuovi clienti Sky e ai già clienti che non hanno attivato un’offerta Sky Smart.

Sky TV include show, serie TV, documentari, news e le produzioni Sky Original, oltre a un’ampia scelta di serie TV italiane e internazionali, anche in contemporanea con gli USA, e Peacock, con i successi di NBCUniversal, disponibili on demand: nuove serie originali e iconiche, reality e film.

Sky Cinema offre oltre 200 prime visioni l’anno, il meglio del cinema italiano e internazionale con più di 200 film Sky Original all’anno e oltre 1500 titoli di ogni genere e per tutta la famiglia.

Netflix include serie TV, film, documentari e programmi per bambini che sono fruibili mantenendo il proprio account Netflix o creandone uno nuovo per guardare Netflix su Sky Q e su tutti i propri dispositivi. Nel pacchetto è incluso il piano Netflix Standard per la visione in HD su due device in contemporanea.

Sky Go offre la possibilità di accedere ai contenuti dell’abbonamento Sky anche tramite app per smartphone, tablet e PC.

Per scoprire tutti i dettagli e approfittare della promozione potete utilizzare il link sottostante.

