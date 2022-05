Amazon è una sorta di fonte inesauribile di nuove ed interessanti offerte: ogni giorno ne spunta qualcuna degna di nota e quelle che vediamo oggi toccano praticamente tutti i dispositivi proprietari del colosso dello shopping online, come Amazon Echo (ed Echo Show), Amazon Fire TV, Amazon Kindle, Ring Alarm, videocamere Blink e tanto altro.

In questa nuova selezione di offerte confluiscono anche quelle viste nei giorni scorsi per le Fire TV, tutte ancora perfettamente disponibili.

Offerte su tutti i dispositivi Amazon

Dal momento che le offerte in discorso toccano un po’ tutti i dispositivi proprietari di Amazon, è più comodo andarle a raggruppare per categoria.

Amazon Echo

Tra i dispositivi della serie Amazon Echo in offerta troviamo sia speaker come Echo Dot di terza e quarta generazione ed Echo Dot di quarta generazione con orologio che smart display della gamma Echo Show, uno dei quali anche in bundle. Ecco tutte le offerte attive:

Amazon Ring Alarm

Tutti i bundle sono disponibili a questo link.

Amazon Fire TV

Amazon Echo Buds

Blink videocamere e bundle

Tutti i bundle Echo Show 5 + Blink Outdoor sono disponibili a questo link.

Amazon Kindle

Amazon eero Mesh Wi-Fi routers

Tutte le offerte sono visibili al link qui sotto:

Offerte su tutti i dispositivi Amazon

