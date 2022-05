I tiktoker presto potrebbero avere a disposizione un modo più semplice per guadagnare denaro dai loro contenuti.

TikTok ha da poco annunciato TikTok Pulse, una soluzione con la quale il social inizierà a esplorare una strategia di condivisione delle entrate pubblicitarie con influencer, editori e noti personaggi pubblici.

Il social ha riferito a TechCrunch che i creatori di contenuti con almeno 100.000 follower saranno idonei nella prima fase e che è prevista una ripartizione 50/50 delle entrate pubblicitarie con i tiktoker.

Questa strategia ha lo scopo di incoraggiare gli utenti popolari a pubblicare più post su TikTok e di impedire ai creator di migrare verso piattaforme più redditizie come ad esempio Instagram che riconosce il 55% delle entrate pubblicitarie ai creatori.

Inoltre il nuovo programma garantirebbe agli inserzionisti un ambiente più sicuro, in modo simile al Programma partner di YouTube che aiuta i brand a controllare il posizionamento dei loro annunci, in modo che non vengano pubblicati in contesti non adatti.

Il social afferma che il nuovo programma TikTok Pulse si concentrerà anche sull’assicurarsi che il contenuto del creatore sia adatto per la pubblicità e visualizzato accanto ai contenuti verificati con il più alto livello di idoneità. TikTok lancerà Pulse negli Stati Uniti a giugno e in altri paesi in autunno.

