Sono partite il 3 maggio le nuove offerte della Samsung Unlocked Spring Edition su tanti prodotti Samsung: si va dagli smartphone alle Smart TV, dai dispositivi audio ai prodotti del settore informatica. Il Samsung Shop è il negozio online a cui riferirsi e lunedì 9 maggio l’ultimo giorno disponibile per poterne approfittare. Scopriamo subito tutti i dettagli, e i voucher disponibili per le offerte di questa nuova campagna promozionale Samsung Unlocked Spring Edition.

Ecco come approfittare delle offerte Samsung Unlocked Spring Edition

La promozione in questione viene offerta attraverso diversi voucher, utili per acquistare prodotti Samsung di varie categorie. Tutti quanti sono utilizzabili da oggi, 3 maggio, a lunedì 9 (compreso) e sono validi per gli acquisti effettuati sul Samsung Shop online.

Con il voucher UNLOCKED si risparmia il 15% sui prodotti della gamma 2022 delle TV e dei dispositivi audio di Samsung, sconto che diventa del 10% nel caso in cui si volessero acquistare i prodotti del catalogo 2020/2021.

Lo sconto tocca di nuovo il 15% nel caso in cui si volesse comprare un Elettrodomestico, in questo caso riguarda tutta la gamma presente sullo store. Il voucher è sempre lo stesso UNLOCKED, e nel caso in cui se ne comprassero due lo sconto aumenta al 20% su entrambi direttamente a carrello!

Come anticipato, anche i prodotti del settore informatica sono compresi nella campagna promozionale Samsung Unlocked Spring Edition. A parte lo Smart Monitor M8 (per il quale vige il 10%), su tutti i monitor è valido lo sconto del 15%, disponibile inserendo, come sopra, il voucher UNLOCKED.

C’è in più la possibilità di ricevere gratuitamente il Super Fast Wireless Charger acquistando Samsung Galaxy S22, S22+ o S22 Ultra fino al 16 maggio (incluso), smartphone da registrare poi su Samsung Members entro il 27 giugno seguente per ricevere il regalo.

La ciliegina sulla torta da segnarsi per i prossimi giorni? Un voucher che permette di ricevere 350€ di sconto su Galaxy Z Flip3 128GB | 256GB e Galaxy Z Fold3 256GB | 512 GB. Per approfittarne è necessario inserire il codice FOLDABLE350 sul Samsung Shop fino al 9 maggio. In più, in abbinato a uno o più Wearable (es. Galaxy Watch, Galaxy Fit e Galaxy Buds) o Accessorio della categoria Telefonia a marchio Samsung ricevi il 50% di sconto.

Qui sotto trovate il link che rimanda all’intero catalogo di offerte del Samsung Shop dove potete trovare i prodotti compatibili con la campagna promozionale Samsung Unlocked Spring Edition, che ricordiamo essere valida dal 3 al 9 maggio 2022.

Tutte le offerte del Samsung Shop

Ulteriori informazioni e dettagli sulla disponibilità dei voucher e delle promozioni nei T&C sul sito Samsung.