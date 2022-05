Lenovo ha presentato oggi la settima generazione di notebook Yoga, caratterizzata da prestazioni al vertice, flessibilità e funzionalità. Insieme ai nuovi portatili è stato annunciato anche Lenovo Yoga AIO 7, un PC all-in-one per i moderni ambienti domestici, ideale per chi ha deciso di lavorare da casa o per chi cerca un computer tutto in uno.

Andiamo senza ulteriore indugio a scoprire i dieci modelli annunciati da Lenovo, che vanno a coprire le esigenze di chi cerca una soluzione performante al giusto prezzo.

Lenovo Yoga 9i

Lenovo Yoga Slim 9i, un notebook certificato carbon-neutral, è l’ideale per chi è attendo all’ambiente ma cerca prestazioni e design. È rivestito in vetro 3D e ha uno spessore di appena 14,9 millimetri, pur racchiudendo componenti performanti.

Utilizza uno schermo touchscreen OLED da 14 pollici con risoluzione 4K (opzionale) e certificazione HDR True Black 500, suono curato da Bowers & Wilkins con quattro altoparlanti e processori Intel Core di dodicesima generazione. Grazie a Lenovo A.I. Core 2.0 è possibile attivare funzioni di sicurezza, come la crittografia a livello hardware, regolare la velocità della ventola in funzione del carico e ottimizzar le prestazioni per averle sempre al top.

Lenovo Yoga 9i sarà disponibile prossimamente in Italia a partire da 1.899 euro

Lenovo Yoga Slim 7i Pro X e Yoga Slim 7 Pro X

I due modelli della serie Lenovo Yoga 7 Pro si differenziano per il processore utilizzato, montano fino a 32 GB di RAM LPDDR5 e GPU che raggiungono la NVIDIA GeForce RTX 3050. Grazie a Lenovo X Power è possibile avere sempre la corretta ottimizzazione per i diversi scenari d’utilizzo. Si tratta di macchine sottili e leggere, pensate soprattutto per chi deve creare contenuti digitali.

Dispongono di schermi Lenovo PureSight da 14,5 pollici con risoluzione 3K e frequenza di refresh a 120 Hz, con touch opzionale. Lo schermo ha una copertura sRGB del 100% con calibrazione hardware e una certificazione TÜV Hardware Blue Light per ridurre l’affaticamento degli occhi.

Lenovo Yoga Slim 7i Pro X con processori Intel Core sarà disponibile a partire da 1.399 euro, mentre Yoga Slim 7 Pro X con processori AMD Ryzen 6000 sarà in vendita a partire da 1.599 euro.

Lenovo Yoga Slim 7i Carbon

Chi ha uno stile di vita e un lavoro ibrido, e cerca una soluzione per lavorare dal soggiorno di casa o dall’ufficio, può pensare a Lenovo Yoga Slim 7i Carbon, con chassis in lega di magnesio, schermo da 13 pollici, spessore di 14,8 millimetri e un peso inferiore a 1 Kg.

È una soluzione perfetta per chi è sempre in movimento e vuole allo stesso tempo prestazioni al top. Utilizza processori Intel di dodicesima generazione, schermo da 2,5K opzionale con refresh a 90 Hz, e calibrazione hardware del colore, ideale quindi per i professionisti dell’immagine. È possibile regolare le prestazioni in funzione del carico e delle necessità, con la ventola che adatta la rotazione per garantire sempre un funzionamento perfetto.

Lenovo Yoga Slim 7i Carbon sarà in vendita a partire da 1.399 euro.

Lenovo Yoga Slim 7 Pro e Yoga Slim 7i Pro

Lenovo Yoga Slim 7 Pro è pensato per l’essenzialità delle prestazioni, costruito in alluminio e con la possibilità di utilizzare processori Intel Core o AMD Ryzen 600, con GPU NVIDIA RTX 2050 e la possibilità di scegliere uno schermo PureSight OLED con Dolby Vision e spazio colore sRGB del 100%, nella versione da 14 pollici.

Il modello con schermo da 16 pollici può montare schermi IPS 2,5K fino a 165 Hz, GPU fino a NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti nella versione con CPU AMD e GPI Intel Arc 370M per la versione con CPU Intel. Per tutti i modelli è disponibile la funzione Smart Performance che regola dinamicamente la potenza per ottimizzare le prestazioni e l’autonomia.

Lenovo Yoga Slim 7 Pro con schermo da 14 e CPU AMD Ryzen 6000 sarà in vendita a partire da 1.399 euro, Yoga Slim 7 Pro con schermo da 16 pollici e CPU AMD Ryzen 6000 sarà in vendita a partire da 1.499 euro mentre Yoga Slim 7i Pro con processori Intel Core sarà in vendita a partire da 1.099 euro nella versione da 14 pollici e 1.549 euro nella versione da 16 pollici.

Lenovo Yoga 7

Lenovo Yoga 7 è un convertibile 2 in 1 dotato di processori AMD Ryzen 6000, schermo touchscreen OLED con fattore di forma 16:10 e risoluzione fino a 2,8K con Dolby Vision per offrire colori più realistici che uniti all’audio spaziale Dolby Atmos (con quattro altoparlanti) garantiscono un’ottima esperienza multimediale.

Grazie alla batteria dalla lunga durata e alla tecnologia Rapid Charge Express potrete rimanere a lungo senza ricaricarlo e con l’Active Pen opzionale diventa più semplice prendere appunti o disegnare direttamente sullo schermo. Lenovo Yoga 7 sarà presto disponibile a partire da 1.399 euro.

Lenovo Yoga AIO 7

Chiudiamo con Lenovo Yoga AIO 7, pensato per chi lavora da casa e vuole un prodotto in grado di distinguersi ma anche di adattarsi agli ambienti domestici. Dispone di uno schermo 4K da 27 pollici con cornici ridotte al minimo e può ruotare di 90 gradi, con la possibilità di inclinarlo e regolare l’altezza con un solo dito, grazie a une cerniera flessibile.

Utilizza processori della serie AMD Ryzen 600 a cui può essere aggiunta, come opzione, una GPU AMD Radeon RX6600M per un’architettura AMD RDNA 2 di qualità. Dispone di due speaker JBL da 5 watt dalla distorsione ridotta ai minimi termini grazie al design esclusivo del radiatore. Lenovo Yoga AIO 7 è pensato per la condivisione e la collaborazione, visto che permette di trasmettere in modalità wireless la schermata del proprio smartphone sul monito, per gestirne al meglio i contenuti. è inoltre possibile collegare un notebook tramite la porta USB Type-C e controllare entrambi i dispositivi con una sola tastiera e un mouse, ricaricando al contempo il portatile. I prezzi di Lenovo Yoga AIO 7 partono da 2.599 euro.

Da segnalare infine Lenovo Smart Lock Services, un software di sicurezza basato sul cloud che permette di gestire i casi di furto del PC, con un maggiore controllo delle informazioni memorizzate sul dispositivo. Con questa soluzione è possibile tracciare l’ultima posizione nota del dispositivo, bloccarne l’accesso o cancellare i dati, eliminando i file sensibili per prevenire il furto di identità. È incluso anche l’accesso al team investigativo di Absolute che opera a contatto con le forze dell’ordine locali, al fine di agevolare il rintracciamento del PC.