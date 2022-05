Il Gruppo LEGO ha presentato poche ore fa un nuovo set, creato per celebrare i 60 anni di carriera di una delle band più iconiche nel panorama della musica mondiale. Per i pochi che non hanno riconosciuto il logo in copertina, precisiamo che stiamo parlando dei Rolling Stones, il cui primo concerto si è tenuto nel lontanissimo 1962.

The Rolling Stones LEGO Art

Come era già capitato a un’altra icona della musica rock come Elvis Presley, anche il tributo ai Rolling Stones finisce nella serie LEGO Art, anche se in questo caso il gruppo danese ha scelto un approccio diverso per la realizzazione di un set destinato a finire sulle pareti di numerosi appassionati, sia della musica che delle costruzioni.

Previous Next Fullscreen

The Rolling Stones LEGO Art riproduce la linguaccia rossa, il celebre logo di uno dei gruppi rock più conosciuti e amati in tutto il mondo, apparso per la prima volta nell’album Sticky. Si compone di 1.998 pezzi e, una volta assemblato, misura 57 x 47 centimetri. Per rendere ancora più appassionante la costruzione gli appassionati possono ascoltare quasi un’ora di contenuti audio, in inglese, con i brandi più celebri dei Rolling Stones e con un’intervista a John Pasche, il grafico che nel 1970 ha realizzato il logo della band che ha anche affermato: “Chi l’avrebbe mai immaginato 50 anni fa che il mio disegno si sarebbe stato trasformato in un set LEGO. Wow!”

“Considerando che la linguaccia è uno dei simboli più riconoscibili al mondo, la nostra sfida più grande è stata capire come avremmo potuto realizzarlo, rendendolo il più simile possibile all’originale. I set precedenti della linea Art sono stati creati con mattoncini rotondi 1×1, proprio come un mosaico. Ma questa volta, per essere più Rock ‘n’n Roll, abbiamo utilizzato l’intera gamma dei mattoncini LEGO in modo da mettere in risalto tutte le linee create da John. Vedere la sua reazione al progetto finale, mi ha reso super felice!”

Previous Next Fullscreen

Queste le parole di Fiorella Groves, Design Manager del Gruppo LEGO, commentando le tecniche utilizzate per realizzare il nuovo set che nasconde alcune chicche da scoprire. Potete vedere alcune anticipazioni nelle immagini sparse nell’articolo, per poter costruire con le vostre mani il nuovo set dovrete attendere fino al primo giugno, quando sarà in vendita nei LEGO Store, su LEGO.COM e nei migliori negozi di giocattoli al prezzo di 149,99 euro.