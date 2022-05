VESA ha annunciato un nuovo programma di certificazione a due livelli per valutare la stabilità della frequenza di aggiornamento dei monitor con refresh variabile (AdaptiveSync Display) e la riproduzione senza scatti con i principali formati video (MediaSync Display).

AdaptiveSync Display e MediaSync Display hanno l’obiettivo di fornire una valutazione più realistica rispetto ai programmi di verifica di AMD e NVIDIA che certificano i monitor con le rispettive tecnologie FreeSync e G-SYNC.

VESA presenta le nuove certificazioni AdaptiveSync e MediaSync per i monitor con Variable Refresh Rate

Con il programma di certificazione VESA i 50 test di verifica ai quali sono sottoposti i monitor AdaptiveSync sono pubblici e includono prove come flickering, frame drop, jitter, tempi di risposta dei pixel, ghosting e altro.

Per essere certificati AdaptiveSync i monitor devono supportare una frequenza di aggiornamento minima di almeno 60 Hz e massima non inferiore a 144 Hz, mentre per MediaSync è previsto un minimo di 48 Hz e un massimo di almeno 60 Hz, un intervallo ideale per gestire senza scatti qualunque tipo di contenuto multimediale.

