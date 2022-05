La partita di ieri, 1 maggio 2022, che ha visto affrontarsi Milan e Fiorentina, in una gara valevole per la trentacinquesima giornata del campionato di Serie A ha sancito lo sbarco nel metaverso della nostra lega calcistica.

Il match, infatti, è stato trasmesso nel metaverso di The Nemesis e hanno potuto assistervi i tifosi della cosiddetta zona Mena (Medio Oriente e Nord Africa).

La Lega Seria A di calcio è sbarcata nel metaverso e, grazie alla trasmissione dell’incontro Milan-Fiorentina, è stata la prima lega calcistica a trasmettere una partita nel mondo virtuale.

All’interno della stanza, allestita dalla lega in collaborazione con TIM, ConsenSys e The Nemesis , gli utenti hanno potuto guardare la partita e interagire con diverse altre funzionalità.

L’amministratore della Lega Serie A, Luigi De Siervo, si è pronunciato sull’argomento:

Abbiamo scelto di trasmettere per primi una partita di calcio nel Metaverso perché riteniamo la frontiera dell’innovazione tecnologica esiziale per una Lega moderna come la Serie. Middle East e Nord Africa rappresentano per noi un’area strategica per la presenza dominante della generazione Z e per la particolare recettività verso le novità. Continua così un percorso iniziato con l’emissione dei primi Nft a maggio 2021 e proseguito con la realizzazione dell’International Broadcasting Centre di Lissone. Ringraziamo Tim e The Nemesis per la collaborazione nel raggiungimento di questo prestigioso obiettivo.