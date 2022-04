Si chiama Wiesmann Project Thunderball ed è la nuova auto elettrica svelata dal produttore indipendente Wiesmann, un veicolo dedicato a chi è alla ricerca di un’auto sportiva che sia capace di conquistarlo già al primo sguardo.

Rohen Berry, proprietario di Wiesmann, nel presentare il nuovo veicolo della sua azienda l’ha definita “l’auto sportiva elettrica più emozionante del mondo” ed in effetti bisogna riconoscere al team del produttore il merito di avere curato ogni dettaglio per proporre così un veicolo che non lascia indifferenti.

Le principali caratteristiche di Wiesmann Projet Thunderball

Passando agli aspetti tecnici, la nuova auto sportiva di Wiesmann può fare affidamento sulla potenza garantita da una coppia di motori montata sulla parte centrale e posteriore del veicolo che eroga fino a 500 kW (680 CV) alle ruote posteriori e 1.100 Nm di coppia.

Probabilmente basterà il dato relativo all’accelerazione per dare un’idea delle potenzialità di questo nuovo veicolo sportivo: a dire del produttore, infatti, l’auto è in grado di passare da 0 a 100 km/h in appena 2,9 secondi.

Tra i punti di forza di Wiesmann Project Thunderball non vi sono soltanto la potenza e un design curato ma anche la leggerezza e l’agilità: l’auto è realizzata in fibra di carbonio avanzata e pesa nel complesso poco più di 1.700 Kg (con un rapporto peso/potenza di 2,5 kg per HP).

Ma parliamo pur sempre di un’auto elettrica e quindi c’è anche l’aspetto dell’autonomia di cui tenere conto. Ebbene, a dire del produttore l’auto è in grado di garantire fino a 500 Km di percorrenza e ciò è possibile grazie alla sua architettura ad alta tensione da 800 V (che fornisce una capacità massima della batteria di 92 kWh).

L’auto può essere ricaricata con la sua unità di bordo da 22 kW a casa del proprietario o in modo molto più veloce con una ricarica rapida fino a 300 kW con un caricabatterie pubblico.

Restiamo in attesa di informazioni ufficiali per quanto riguarda prezzo e disponibilità.

Potete trovare il sito ufficiale del produttore seguendo questo link.