Per celebrare il World Design Day, Volkswagen ha pubblicato su Twitter il render di un veicolo elettrico simile a ID.Buzz ma in versione Pick-up, chiedendo un parere al pubblico.

La casa automobilistica ha presentato il minibus elettrico ID.Buzz il mese scorso il quale ha ricevuto molte reazioni positive dal pubblico, in particolare per il suo design ispirato all’iconico Bulli, il pulmino hippy degli anni ’50.

ID.Buzz in versione Pick-up potrebbe replicare il successo di Volkswagen T2

Non sarebbe la prima volta che la casa automobilistica tedesca sviluppa un pick-up da un furgone esistente, basta pensare all’amatissimo camioncino Volkswagen T2 del 1961.

All’inizio di questo mese, il CEO di VW Group of America Scott Keogh ha dichiarato a Business Insider che la casa automobilistica stava valutando l’idea di sviluppare un camioncino completamente elettrico. Volkswagen sta anche collaborando con Ford Australia su un veicolo completamente elettrico chiamato Amarok.

Il nuovo minibus elettrico ID.Buzz di VW è costruito con la piattaforma Modular Electric Drive Kit (MEB) dell’azienda, dotata del software ID di ultima generazione. L’ID.Buzz è disponibile anche in una variante Cargo. Volkswagen prevede di lanciare il minibus elettrico prima in Europa e successivamente in Nord America.

