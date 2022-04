Dopo il boom degli aspirapolvere cordless e degli aspirapolvere robot, diventati sempre più indispensabili per le pulizie di casa, è la volta delle lavapavimenti intelligenti, che negli ultimi mesi stanno osservando una forte crescita, grazie anche a una serie di offerte decisamente valide. L’ultima arrivata, ma solo dal punto di vista cronologico, è Redkey W12, una soluzione particolarmente interessante per il costo ridotto e le caratteristiche proposte.

Redkey W12, autonomia e qualità

Redkey W12 è una lavapavimenti cordless 3 in 1, in grado quindi di compiere tre diverse operazioni in una sola passata. Aspira lo sporco, asciutto o liquido che sia, lava il pavimento e lo asciuga, evitando di dover utilizzare diversi dispositivi. Normalmente infatti è necessario raccogliere lo sporco con un aspirapolvere (con o senza filo), e poi lavare il pavimento con il mocio. E se ci cade del latte, o del cibo, la cosa diventa più complicata e pulire richiede più tempo.

Senza inoltre contare il fatto che utilizzando un mocio, finiamo per lavare con acqua sempre più sporca (a meno di non avere un secchio con due contenitori separati). Redkey W12 invece offre un contenitore per l’acqua pulita, a cui è possibile aggiungere il detersivo per pavimenti per migliorare la pulizia, e un raccoglitore per l’acqua sporca, così da lavare sempre nelle condizioni migliori.

E quando dovete svuotare il contenitore dello sporco, potete utilizzare il filtro integrato per separare l’acqua dallo sporco, per evitare di intasare gli scarichi di casa e buttare lo sporco nella pattumiera dell’umido. La soluzione targata Redkey è decisamente portatile, visto che pesa appena 3,8 Kg, ed è sicuramente più comoda di un secchio col mocio. Inoltre la batteria integrata ci consente di fare a meno di una presa di corrente e di un cavo ingombrante, offrendovi un’autonomia di ben 45 minuti, sufficienti per pulire stanze di grandi dimensioni.

Scordatevi anche il manuale di istruzioni, anche solo per consultare i codici di errore: il promemoria vocale vi indicherà sempre cosa sta succedendo, così da evitare problemi e sapere sempre come comportarsi. Sull’impugnatura è inoltre presente uno schermo LED che mostra le informazioni sull’autonomia residua, sulla potenza e su eventuali problemi riscontrati.

E al termine delle pulizie non dovrete nemmeno preoccuparvi di pulire tutto: vi basta premere il pulsante per la pulizia automatica, che si occuperà di pulire la spazzola e i condotti interni. A voi non rimane che svuotare e risciacquare il contenitore dell’acqua sporca. Nella confezione di vendita sono presenti la base di ricarica, sui cui effettuare anche la pulizia automatica, due spazzole di ricambio oltre a quella già montata, un filtro HEPA e il filtro per la separazione dello sporco raccolto.

Dove acquistarla

Redkey W12 è attualmente in promozione su Amazon, con spedizione rapida e gratuita per gli iscritti al programma Amazon Prime. Il prezzo di listino è di 249 euro ma potete portarla a casa a soli 229 euro nel periodo che va dal 25 aprile dal primo maggio, utilizzando il link sottostante e applicando il coupon da 20 euro presente nella pagina.

Acquista Redkey W12 a 211 euro su Amazon

Informazione Pubblicitaria