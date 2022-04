C’è tempo fino al prossimo 30 aprile per sfruttare le offerte di Sconto World, il nuovo volantino di offerte MediaWorld disponibili sia online che in negozio. Con questa nuova tornata di promozioni sono disponibili sconti dedicati a tanti prodotti, dai notebook agli Smart TV passando per gli indossabili come smartwatch e cuffie TWS e fino ad arrivare ai grandi elettrodomestici, presenze fisse nelle offerte MediaWorld.

Con la nuova serie di offerte Sconto World è possibile sfruttare sconti fino al 50% ed anche accedere a soluzioni di finanziamento a tasso zero per un importo pari ad almeno 199 euro. Le occasioni per un nuovo affare non mancano di certo. Andiamo, quindi, a vedere quali sono le migliori offerte del nuovo volantino MediaWorld e come fare per sfruttare le promozioni in corso.

Sconto World: tante nuove offerte da MediaWorld fino al 30 aprile

Le offerte Sconto World di MediaWorld sono davvero interessanti, grazie alla possibilità di sfruttare uno sconto fino al 50% sui prodotti proposti in promozione. A disposizione degli utenti ci sono offerte per tutte le categorie presenti sullo store, dalla telefonia ai computer passando per la divisione TV e Audio e fino ad arrivare a Grandi e Piccoli Elettrodomestici. Per l’elenco completo delle offerte potete sfruttare il link riportato a fine articolo.

Di seguito, invece, andiamo a vedere alcune delle promozioni più interessanti con link diretti alle pagine dei singoli prodotti. Tra i notebook in offerta, lo sconto più interessante viene proposto per il Huawei MateBook D15 in offerta a 595 euro invece di 849 euro, con uno sconto del 30% sul prezzo di listino. Il portatile può contare su processore Intel Core i5 di 11° generazione, display da 15,6 pollici con risoluzione Full HD e 8 GB di RAM e 512 GB di SSD.

In sconto c’è, naturalmente, l’immancabile MacBook Air M1 da 256 GB in offerta a 985 euro. Da segnalare anche la possibilità di puntare sull’ottimo HP 15S in offerta a 502 euro invece di 649 euro. Il portatile presenta un display da 15,6 pollici con risoluzione Full HD e una scheda tecnica con processore Ryzen 5500U, 8 GB di memoria RAM e 512 GB di SSD.

Da non perdere sono anche le varie offerte dedicata alla categoria Smart TV. In questo caso, segnaliamo l’ottima offerta dedicata a LG NanoCell 55NANO776PA in sconto a 499 euro invece di 999 euro. Si tratta di un TV NanoCell di LG con pannello da 55 pollici e risoluzione 4K. Per chi è in cerca di una soluzione ancora più economica c’è la possibilità di puntare sul TV SAMSUNG Crystal UE43AU7170 in offerta a 311 euro invece di 479 euro. Questo TV ha un pannello da 43 pollici con risoluzione 4K.

Per passare ad un TV OLED, invece, consigliamo la promozione dedicata a LG OLED48A16LA in offerta a 733 euro invece di 1329 euro. Il TV di casa LG può contare su di un pannello OLED da 48 pollici con risoluzione 4K. Molto interessante anche l’offerta dedicata al Samsung QE55Q80A in sconto a 699 euro invece di 1499 euro. Il modello in questione può contare su di un pannello QLED da 55 pollici con risoluzione 4K.

Ottime offerte sono disponibili anche per il settore degli indossabili. Tra i prodotti che segnaliamo c’è il Samsung Galaxy Watch4 da 40 mm in offerta a 188 euro invece di 269 euro. Da segnalare la promozione dedicata alle Samsung Galaxy Buds Pro in offerta a 125 euro invece di 229 euro. Sconti anche per l’Apple Watch Series 7 41 mm in offerta a 395 euro invece di 439 euro. Tra le offerte c’è spazio anche per il Redmi Watch 2 Lite in sconto a 59 euro.

I prodotti selezionati sono solo alcune delle tantissime offerte disponibili con il volantino Sconto World di MediaWorld. La nuova serie di promozioni sarà valida fino al prossimo 30 aprile, sia online che in negozio. Da notare che è anche possibile completare l’acquisto online e optare per il ritiro gratuito in negozio. Per tutti i dettagli sulla nuova promozione potete fare riferimento al link qui di sotto:

Scopri qui tutte le offerte Sconto World di MediaWorld