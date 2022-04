Stripe Connect supporta ora i pagamenti in criptovalute. In in primo momento la funzionalità sarà disponibile per un ristretto gruppo di creatori su Twitter negli Stati Uniti, selezionati allo scopo, per poi essere estesa anche ad altri Paesi, non meno di 120 entro la fine dell’anno in corso. Le due aziende già vantano una collaborazione tesa a consentire varie opzioni di monetizzazione dei contenuti, ma con questa mossa Stripe segna il suo ritorno in un settore, quello crypto, che aveva deciso di lasciare temporaneamente quattro anni fa.

Stripe Connect è un servizio che consente di integrare i pagamenti nelle piattaforme software o nei marketplace. Supporta al momento oltre 130 valute e una lunga serie di modalità di pagamento, tra cui le carte di credito e debito, i bonifici, Apple Pay, Google Pay e, dopo l’annuncio dato, le criptovalute. Proprio l’utilizzo degli asset virtuali sembra una risposta al problema rappresentato dall’eterogeneità dei sistemi locali di pagamento che sta rallentando la sua espansione.

Il motivo che ha spinto Stripe a optare per Twitter è da ravvisare nel fatto che Connect è già utilizzato per Tips, Super Follows e Ticketed Space. I creatori di contenuti potranno optare per la ricezione dei pagamenti all’interno del loro portafoglio digitale.

Inizialmente saranno supportati esclusivamente i pagamenti in USDC, una stablecoin legata al dollaro statunitense. Le transazioni saranno invece gestite dalla rete di Polygon, una soluzione “Layer 2” che utilizza la rete Ethereum al fine di gestire le transazioni in maniera più veloce e a un costo inferiore. Alla convenienza in termini finanziari e di velocità, si aggiunge peraltro la compatibilità con diversi wallet, tale da andare incontro alle esigenze di razionalizzazione che spinge Stripe in direzione del denaro digitale.

I creatori di contenuti potranno quindi scegliere se mantenere il saldo su Polygon oppure collegarsi a Ethereum in modo da poterlo convertire in altre valute. Per poter gestire l’account, tracciare i guadagni e visualizzare i pagamenti in arrivo potranno invece utilizzare l’app Stripe Express.

Stripe ritorna alle criptovalute: quali i motivi?

Stripe ha anche affermato di voler allargare le opzioni di pagamento in altre criptovalute, nell’immediato futuro. Per la società californiana si tratta di un ritorno, considerato come avesse deciso di abbandonare il supporto per Bitcoin all’inizio del 2018. Una decisione presa al tempo come risposta all’eccessiva volatilità dell’icona crypto e la sua mancanza di efficienza sotto forma di pagamento nelle operazioni di tutti i giorni.

Considerato come queste strozzature siano rimaste, ci si dovrebbe chiedere a questo punto i motivi della decisione attuale. La risposta sembra in definitiva scontata: si tratta di una risposta alle mosse di aziende concorrenti, ovvero PayPal, Visa e Mastercard, le quali hanno deciso di allargare il proprio raggio d’azione agli asset virtuali.

Peraltro la start-up di San Francisco era già parzialmente tornata sui propri passi, abbracciando il cosiddetto Web3, ovvero la tecnologia che punta alla creazione di una versione decentralizzata di Internet basata sulla blockchain. Stripe ha varato al suo interno un team dedicato ad esplorare questo genere di soluzioni nel corso dell’anno passato, primo passo verso il ritorno alle criptovalute, annunciato del resto a novembre dal co-fondatore di Stripe John Collison.

Twitter e il tentativo di acquisizione di Elon Musk