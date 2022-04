La centenaria azienda di biciclette fondata a Bassano del Grappa ha presentato ieri una nuova bici elettrica. Di nome fa Wilier Filante Hybrid e, nonostante le apparenze, nasconde un motore elettrico e una batteria fra le linee di una livrea piuttosto tradizionale, da classica muscolare.

Il motore non poteva essere che il più leggero sul mercato, il Mahle X20, la batteria è integrata nel tubo obliquo e supporta il surplus di autonomia con la classica falsa borraccia, la telaistica, d’avanguardia, in onore del nome sull’obliquo che sfoggia. Ma scopriamola meglio nei dettagli.

Caratteristiche e peculiarità di Wilier Filante Hybrid

Di primo acchito è praticamente impossibile notare che si tratta di una bicicletta a pedalata assistita. Il merito è degli ingegneri di casa Wilier Triestina, ma anche delle più recenti tecnologie disponibili sul mercato, che permettono di integrare al meglio tutta l’elettronica necessaria.

Niente cavi, fili o tubazioni a vista, come vuole il mercato, ma passa tutto nel manubrio, nella pipa e soprattutto nel telaio, in carbonio, disponibile in sei taglie: dalla XS alla XXL. Le geometrie, a dispetto della sorella non Hybrid sono quelle che Wilier destina ai modelli endurance, che in breve sostanza vuol dire più alte nella sezione frontale, a garanzia di una posizione in sella meno distesa, più rilassata. Non sorprende pertanto lo spazio piuttosto abbondante che c’è sia nel carro posteriore che nella forcella, per fare spazio a coperture larghe fino a 32 mm.

Telaio a parte, vale la pena soffermarsi sulle componenti elettriche di Wilier Filante Hybrid. Per prima cosa il motore, un Mahle X20 di cui l’azienda non specifica la potenza (in ogni caso legale, quindi entro i 250 W), ma la coppia, pari a 60 Nm. Non è posizionato sotto il movimento centrale, ma sul mozzo posteriore, in combinazione coi cerchi in carbonio di Wilier con raggiatura straight pull a 24 raggi. Il peso? Appena 3,5 kg.

La batteria, come anticipato, è integrata invece nel tubo obliquo e ha una capacità di 250 Wh, volendo estendibile tramite una batteria fatta a mo’ di borraccia, da 185 Wh. La chicca è il nuovo sensore di potenza integrato nel movimento centrale che, a dire di Wilier Triestina, migliora l’esperienza di guida perché permette al sistema di modulare al meglio l’erogazione della potenza prevenendo strappi, perdite di assistenza o accelerate improvvise.

Tutto si gestisce con il Pulsar One di serie su Wilier Filante Hybrid, un ciclocomputer dotato di un display da 2,1 pollici che fornisce informazioni in tempo reale e permette di gestire l’intervento dell’assistenza.

Non stiamo nemmeno a sottolineare il fatto che la bici è disponibile solo in versione con freni a disco, ma è interessante notare che Wilier ha escluso dagli allestimenti disponibili la trasmissione meccanica, a cavo, preferendo in ogni caso le elettroniche Shimano Ultegra e Dura-Ace Di2 e le SRAM wireless Force AXS e Red AXS, in entrambi i casi 2 x 12.

Prezzi, versioni e disponibilità di Wilier Filante Hybrid

Wilier Filante Hybrid è una bici elettrica di fascia elevata, che sarà disponibile a partire da settembre 2022 con prezzi a partire da 9.300 euro (fino a 12.500 euro). Per maggiori dettagli vi invitiamo a curiosare nella pagina relativa del sito web di Wilier Triestina.

