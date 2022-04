Telepass ha comunicato un importante cambiamento per i motociclisti: il canone di abbonamento del dispositivo di telepedaggio Telepass Family è ora azzerato per tutti i motociclisti che abbiano attivato lo Sconto Moto e che siano già titolari delle offerte Telepass Pay o Telepass Pay “X” (o che vi aderiranno entro il mese di agosto).

Canone zero per i motociclisti abbonati con Telepass Pay e Sconto Moto

La comunicazione è ufficiale e arriva direttamente da Telepass. La gratuità del canone Telepass Family continuerà a essere riconosciuta finché il cliente manterrà la titolarità dello stesso, con attivi lo Sconto Moto e una delle offerte Telepass Pay o Pay X. Coloro che già possiedono il dispositivo Telepass Family collegato alla moto e abbiano attivato lo Sconto Moto possono azzerare il canone aderendo a una delle suddette offerte entro agosto 2022.

Per attivarle basta scaricare l’app gratuita disponibile per Android e iOS, mentre chi non ha ancora sottoscritto un abbonamento Family collegato alla moto potrà scrivere all’indirizzo info@autostrade.it o recarsi presso un Telepass Store. Vi ricordiamo che con Telepass Pay è possibile effettuare pagamenti utilizzando lo smartphone, che si tratti di carburante, parcheggi, taxi, treni o persino noleggio di monopattini e bici elettriche.

Telepass ne approfitta per comunicare anche che è stato rinnovato per il 2022 lo sconto del 30% sul pedaggio per i motociclisti dotati di dispositivo Telepass Family sulle tratte autostradali gestite dalle società concessionarie aderenti all’iniziativa Sconto Moto (che ha debuttato nel luglio 2017). Niente da fare invece per l’aggiunta di una seconda targa moto: in quel caso niente Sconto Moto.

