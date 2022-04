È nuovamente tempo di offerte flash sul Samsung Store. Fino al prossimo 18 aprile, infatti, è disponibile la Promo Flash Weekend che garantisce uno sconto extra fino al 15% su tantissimi prodotti proposti da Samsung sul suo store ufficiale. Sfruttare le offerte è semplicissimo. Basta scegliere il prodotto desiderato, applicare il codice sconto e completare l’acquisto. In offerta ci sono notebook, Smart TV, monitor, cuffie TWS oltre ai vari prodotti della gamma Galaxy come smartphone e tablet e i vari smartwatch. Su tutti i prodotti c’è la consegna gratuita oltre alla possibilità di pagare in 3 rate senza interessi oppure di attivare, direttamente online, un finanziamento in 30 mesi per dilazionare il pagamento. Ecco i dettagli della nuova Promo Flash Weekend di Samsung:

Sconti extra sul Samsung Store grazie alla nuova promo flash

La nuova iniziativa lanciata da Samsung consente a tutti gli utenti la possibilità di ottenere uno sconto extra fino al 15% su tantissimi prodotti. Per sfruttare la promozione è sufficiente accedere allo store ufficiale, linkato di seguito, scegliere il prodotto desiderato e, al momento dell’acquisto, applicare il codice voucher promozionale SAMSUNGFLASH. La promozione in questione garantisce uno sconto ulteriore rispetto al prezzo praticato dallo store, anche in caso di ulteriori promozioni in corso.

L’importo dello sconto dipende dal tipo di prodotto che si desidera acquistare. Per i prodotti della divisione mobile e, quindi, per gli smartphone, i tablet, gli smartwatch, i notebook e le cuffie TWS di casa Samsung viene messo a disposizione un extra sconto del 15%. Da notare, invece, che i TV, le soundbar, gli elettrodomestici e altri prodotti di informatica come i monitor possono contare su di un extra sconto del 10% rispetto al prezzo praticato.

Come sottolineato in precedenza, c’è tempo fino al prossimo 18 aprile per sfruttare le offerte Samsung con extra sconto utilizzando il voucher SAMSUNGFLASH. Da notare che il codice è utilizzabile più volte, anche per acquisti di più prodotti contemporaneamente. Su tutti i prodotti disponibili in listino c’è la consegna gratuita. Per il pagamento è possibile sfruttare l’acquisto in 3 rate senza interessi con Klarna. In alternativa, c’è il finanziamento fino a 30 mesi con Findomestic. Ecco il link per tutte le offerte:

Scopri le offerte Samsung della Promo Flash Weekend