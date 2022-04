È di poche ore fa l’annuncio congiunto di Stellantis e Qualcomm in merito a una nuova collaborazione pluriennale in ambito tecnologico tra i due brand.

A partire dal 2024, le piattaforme automotive Snapdragon di Qualcomm verranno implementate per migliorare le performance delle piattaforme tecnologiche STLA Brain e STLA SmartCockpit all’interno dei veicoli dei 14 brand Stellantis. Il primo brand a usufruire dei frutti di questa collaborazione sarà Maserati.

Stellantis e Qualcomm: annunciata una collaborazione pluriennale

I veicoli intelligenti sono il futuro, lo sa bene Stellantis e lo sa bene Qualcomm: le due aziende hanno dato vita a una collaborazione che si concretizzerà nel 2024, migliorando le esperienze in-vehicle per milioni di veicoli del gruppo.

Le piattaforme ad hoc della realtà americana, unite alle potenzialità del 5G, faranno in modo che Stellantis possa soddisfare le aspettative sempre crescenti e in evoluzione dei propri clienti e possa garantire costanti aggiornamenti.

Queste le parole di Carlos Tavares, CEO di Stellantis:

“La partnership tecnologica con Qualcomm Technologies è un altro esempio della nostra volontà di individuare leader di settore altamente specializzati, interessati a partecipare al percorso di trasformazione dei veicoli con un approccio guidato dal software, collaborando con i nostri team interni, così ricchi di passione e talento. Questo permetterà di soddisfare al meglio le necessità legate agli stili di vita dei clienti, attraverso funzionalità sicure, personalizzate e sempre connesse. La grande esperienza di Qualcomm Technologies nel settore automotive e il suo ruolo di leader nel settore dei semiconduttori ci consentirà di integrare verticalmente gli elementi chiave delle nostre nuove piattaforme e di gestire più da vicino l’intera filiera elettronica, così da fornire l’accesso alle migliori tecnologie e soddisfare il potenziale dei volumi di Stellantis, oltre a consentire il raggiungimento del nostro ambizioso obiettivo Dare Forward 2030.”

Gli fanno eco le parole di Cristiano Amon, Presidente e CEO di Qualcomm:

“Qualcomm Technologies è onorata di ampliare la propria collaborazione con Stellantis per ridefinire i veicoli del 21° secolo, apportando sui modelli futuri le soluzioni digital chassis Snapdragon per l’abitacolo digitale, creando piattaforme automotive aperte, scalabili e globali, che comprendano semiconduttori, sistemi, software, servizi, offriamo a Stellantis tutte le potenzialità, oltre a un più ampio ecosistema automotive, per guidare la trasformazione verso l’era digitale delle automobili.”

In cosa si concretizzerà la collaborazione

Stellantis sfrutterà le più recenti e innovative piattaforme per l’abitacolo di Snapdragon al fine di alzare l’asticella dei propri sistemi di infotainment e comunicazione all’interno di STLA SmartCockpit, realizzato in collaborazione con Amazon e Foxconn. Le piattaforme Snapdragon offriranno grafiche in alta definizione, controlli vocali avanzati ma esperienze immersive, grazie anche a una qualità audio di tutto rispetto.

Oltre a STLA SmartCockpit, le piattaforme Snapdragon porteranno benefici a STLA Brain, portando a un livello successivo l’intelligenza digitale, potenziando le capacità dell’assistente alla guida grazie all’aiuto dell’intelligenza artificiale. Questi, alcuni dei miglioramenti che verranno introdotti:

Aggiornamenti Over-the-air (OTA)

(OTA) Esperienze personalizzate per il cliente tramite AI

per il cliente tramite AI Funzionalità connesse che migliorino l’esperienza per l’utente

che migliorino l’esperienza per l’utente Sviluppo di nuovi e ulteriori servizi

Veicoli sempre connessi

Pratiche migliorate per i veicoli di proprietà (diagnostiche e riparazioni completate over-the air per tutti i principali sistemi)

Come dicevamo in precedenza, il primo brand del gruppo Stellantis che metterà in campo i frutti della collaborazione con Qualcomm, introducendo il sistema infotainment di prossima generazione, sarà Maserati, a partire dal 2024.

