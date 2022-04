ASUS ha presentato oggi le nuove offerte Smart Mum che, con l’obiettivo di celebrare al meglio la Festa della Mamma, permetteranno di acquistare a prezzo scontato vari notebook e Chromebook, con la possibilità di risparmiare fino a 400 euro sull’acquisto. Per sfruttare le offerte per la Festa della Mamma lanciate dall’ASUS Store c’è tempo fino al prossimo 8 maggio. Le occasioni davvero interessanti non mancano di certo. L’azienda, infatti, propone diversi modelli con ottime caratteristiche ad un prezzo davvero vantaggioso. Ecco i dettagli:

Sull’ASUS Store partono le offerte per la Festa della Mamma

C’è tempo fino al prossimo 8 maggio per sfruttare le offerte dell’ASUS Store per la Festa della Mamma. A disposizione degli utenti alla ricerca di un notebook, da regalare alla propria mamma o anche solo da acquistare per sé, ci sono tante proposte di sicuro interesse. Per un quadro completo è possibile fare riferimento al link che trovate a fine articolo. Di seguito, invece, vi proponiamo una selezione delle migliori offerte disponibili sullo store ufficiale ASUS.

Partiamo dall’ASUS Vivobook Pro 14 K3400 in offerta a 949 euro invece di 1.099 euro. Questo portatile può contare su di un display da 14 pollici con pannello OLED con risoluzione 2,8K (2880 x 1800 pixel) e rapporto tra le dimensioni di 16:10. Il refresh rate è di 90 Hz e la luminosità massima è pari a 600 nits. A garantire ottime prestazioni generali, in vari contesti di utilizzo, per questo Vivobook troviamo il processore Intel Core i5-11300H che viene supportato da 16 GB di memoria RAM e da 512 GB di SSD.

Da segnalare anche l’ottimo ASUS Vivobook Pro 16X N7600 in offerta a 1.149 euro invece di 1.259 euro. Questo laptop di ASUS propone un display da 16 pollici con risoluzione 2560 x 1600 pixel e pannello IPS a 120 Hz. A gestire il funzionamento del portatile troviamo il processore Intel Core i5-11300H supportato da 16 GB di memoria RAM e 512 GB di SSD. Da segnalare la presenza di una batteria da 96 Wh, in grado di offrire un’autonomia ottima. Il portatile, nonostante la batteria ad alta capacità e le dimensioni importanti pesa appena 1,95 chilogrammi.

Tra le proposte dell’ASUS Store per la Festa della Mamma troviamo anche l’ASUS Vivobook 13 Slate T3300 OLED in offerta a 599 euro invece di 699 euro. Si tratta dell’alternativa ai Surface di Microsoft sviluppata da ASUS. Il dispositivo è un tablet con sistema operativo Windows 11 e tastiera staccabile. Tra le specifiche troviamo il processore Intel Pentium Silver N6000. Il display è da 13,3 pollici con pannello OLED touch e risoluzione Full HD.

Se state cercando un Chromebook economico ma con buone specifiche è possibile valutare l’ASUS Chromebook CX1 in offerta a 239 euro invece di 329 euro. Il dispositivo può contare su di un display Full HD da 14 pollici e sul processore Intel Celeron N3350. Da segnalare anche l’ASUS Chromebook CX9 in offerta a 599 euro invece di 750 euro. Questo Chromebook è dotato di processore Intel Core i3 di 11° generazione, display Full HD da 14 pollici, 8 GB di RAM e 256 GB di SSD.

Per un quadro completo sulle offerte ASUS per la Festa della Mamma potete, invece, fare riferimento al link qui di sotto. Le promozioni terminano il prossimo 8 maggio. Sui prodotti in offerta c’è la possibilità di sfruttare la consegna gratuita. Da notare che per tutti gli acquisti su ASUS Store è possibile anche pagare in 3 rate senza interessi grazie al servizio offerto da Klarna. Ecco il link per scoprire tutte le offerte:

