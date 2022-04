Apple è da sempre maestra nell’accompagnare il lancio dei propri dispositivi con frasi a effetto o narrative perfettamente costruite attorno a essi e “Shot On iPhone” è senza dubbio una delle più efficaci degli ultimi anni: nata nel 2014 come campagna pubblicitaria per mostrare le impressionanti capacità fotografiche dei propri iPhone, è ormai diventata un vero fenomeno social con quasi 25 milioni di post solo su Instagram accompagnati dall’hashtag #shotoniphone.

Shot on iPhone nel corso degli anni è diventata un’occasione per premiare i migliori scatti realizzati dagli utenti con i propri iPhone e quest’anno non ha fatto eccezione. In particolar modo, nel mese di gennaio, Apple aveva lanciato una competizione interamente dedicata alle foto Macro – uno dei punti di forza del comparto fotografico dei nuovi iPhone 13 Pro – di cui ora, a distanza di tre mesi, ne sono stati svelati i dieci vincitori tra cui figura anche un italiano.

Shot On iPhone Macro riscopre la natura da un altro punto di vista

Tra i vincitori troviamo utenti provenienti da ogni angolo del mondo, a dimostrazione della varietà globale della comunità del colosso di Cupertino. Il tema predominante nelle foto premiate è quello della natura di cui le capacità macro della fotocamera di iPhone sono riuscite a cogliere i dettagli più affascinanti. Le foto ritraggono elementi come fiocchi di neve, fiori, ragnatele, gocce d’acqua e vetro di mare.

Nell’elenco dei vincitori è presente anche Marco Colletta, un fotografo di Taranto che con la sua foto macro dell’interno di un ibisco è riuscito a stregare la giuria che ha commentato così lo scatto: “Le ricche trame e i colori di questa immagine la fanno risaltare e la messa a fuoco morbida del primo piano è un meraviglioso elemento compositivo che attira lo spettatore” (Della Huff).

“Scattare di lato in macro non è un compito facile perché bisogna considerare se lo sfondo ingombra l’immagine. Mi piace la composizione di questa immagine con i boccioli circondati dai petali, come se fossero abbracciati e amati. La luce e l’ombra danno un senso di serenità” (Paddy Chao).

Iniziative come quelle di Shot On iPhone sono sempre un toccasana per un brand come Apple perché coinvolgono la comunità di utenti, rafforzandola e facendola crescere, e allo stesso tempo esaltano le capacità dei dispositivi protagonisti dimostrando come sia davvero possibile realizzare foto fuori dal comune con il comparto fotografico di un iPhone.

Vi lasciamo alle dieci splendide foto dei vincitori della competizione Shot on iPhone Macro.

