MSI annuncia la partenza della nuova iniziativa It is Pasqua Time. Si tratta di una nuova serie di offerte dedicate ai notebook firmati MSI con la possibilità per gli utenti di sfruttare sconti fino ad un massimo di 950 euro. Le promozioni lanciate da MSI saranno disponibili presso vari rivenditori partner dell’azienda. Per chi è in cerca di un nuovo notebook, nel corso delle prossime settimane, scegliere un laptop di MSI potrebbe davvero essere la mossa giusta grazie agli ottimi sconti previsti sui prodotti che compongono la gamma del brand. Ecco i dettagli:

Partono le offerte sui notebook MSI con l’iniziativa It is Pasqua Time

Grazie alla nuova iniziativa lanciata da MSI è possibile acquistare diversi notebook a prezzo scontato. Tra le offerte principali troviamo sconti dedicati ai modelli della serie GF, tra cui i modelli GF66 e GF76Katana, Sword 15 e il GF63. Questa gamma può contare su display Full HD da 15,6 pollici oppure 17,3 pollici e su schede video dedicate NVIDIA GeForce GTX e RTX. I prezzi partono da 849 euro ed arrivano fino a 1.699 euro.

In offerta c’è anche il potente Creator Z16 con display da 16 pollici, in 16:10, e risoluzione QHD, disponibile con uno sconto di 600 euro sul prezzo di listino. Tra le offerte MSI troviamo il Creator Z16 Hiroshi Fujiwara Limited Edition. Il notebook con display mini LED è in vendita a 1.999 euro invece di 2.949 euro. Lo sconto, quindi, è davvero significativo. Sconti anche per la linea Prestige 15 e per i più economici e leggeri Modern 14 che partono da 499 euro.

L’elenco completo dei notebook MSI in offerta è disponibile direttamente sul sito ufficiale dell’azienda con anche l’elenco completo dei rivenditori ufficiali del brand che aderiscono alla promozione valida fino al prossimo 2 di maggio. Gli sconti, ricordiamo, sono disponibili fino ad esaurimento scorte. Se state cercando un nuovo notebook e volete usufruire delle promozioni di MSI sarà necessario non perdere troppo tempo.

Scopri qui tutti i notebook MSI in offerta per It is Pasqua Time

Ricordiamo che, oltre alle nuove offerte sui notebook MSI, è possibile sfruttare le Offerte di Primavera di Amazon che vedono diversi notebook MSI in sconto.