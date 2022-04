WhatsApp Beta per iOS si aggiorna e anticipa una novità in tema sicurezza

WhatsApp ha appena avviato il rilascio di un nuovo aggiornamento della versione Beta dell’applicazione per iOS attraverso il TestFlight Beta Program: è arrivata la versione 22.8.0.74 (2.22.8.74 nelle Impostazioni dell’applicazione). A dirla tutta, la novità più interessante di questo nuovo aggiornamento non è al momento disponibile: si tratta di una funzione in fase di sviluppo, che arriverà solo con un futuro update.

Negli ultimi giorni, comunque, vi abbiamo raccontato anche molte altre novità riguardanti WhatsApp, dal nuovo livello di completezza raggiunto su Windows all’arrivo di funzioni per iOS e Desktop, senza dimenticare i lavori in corso sulle Community. Per le novità dell’app per Android, vi rimandiamo alle nostre pagine dedicate.

WhatsApp Beta per iOS: le novità dell’aggiornamento 22.8.0.74

La novità interessante, tuttora in sviluppo e anticipata da questa nuova versione di WhatsApp Beta per iOS, consiste in una nuova Security Page per la crittografia end-to-end.

Non è un mistero che WhatsApp pubblicizzi spesso questa caratteristica per evidenziare la propria sicurezza e il rispetto della privacy degli utenti (un tema ampiamente dibattuto nel passato anche recente) e in tempi non sospetti vi abbiamo parlato dei lavori in corso per implementare degli indicatori della crittografia end-to-end. Queste etichette comparirebbero per aggiornamenti di stato, cronologia delle chiamate e lista delle chat, come a voler ricordare in ogni momento agli utenti la sicurezza del servizio di messaggistica e il fatto che nessuno, neppure WhatsApp, possa ascoltare o leggere le loro conversazioni. Tale funzione è in sviluppo sia in WhatsApp Beta per Android che in WhatsApp Desktop Beta.

A questo punto vi starete probabilmente domandando cosa succederebbe andando ad interagire con una di tali etichette. Ebbene, nonostante la funzione sia tuttora in fase di sviluppo, è già possibile dare una risposta. Come potete vedere dallo screenshot seguente, proveniente da WhatsApp Beta per iOS, è in preparazione una nuova pagina con informazioni di sicurezza (Security Page), che riporta in breve una lista di garanzie della privacy rese possibili proprio dalla crittografia end-to-end, rimarcando la copertura di: messaggi testuali e vocali, chiamate vocali e video anche di gruppo, file multimediali, condivisione della posizione e aggiornamenti di stato. Maggiori dettagli sono comunque disponibili nella pagina WhatsApp e la sicurezza già online.

Come aggiornare WhatsApp Beta per iOS

Come si accennava, questa nuova pagina non è ancora disponibile, ma è in sviluppo e verrà rilasciata con futuri aggiornamenti dell’applicazione.

Infine, arriviamo alla solita nota dolente: il programma beta di WhatsApp per iOS è al completo, pertanto potete installare questa nuova versione soltanto se ne fate già parte. Ecco la pagina dedicata. La versione più recente di WhatsApp per iOS è scaricabile dall’App Store tramite questo link.