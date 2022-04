MediaWorld ha lanciato ieri sera una nuova campagna promozionale che permette di ottenere fino a 400 euro di sconto con una spesa minima di 2000 euro (ma ci sono anche altri scaglioni). “Sconto subito”, così si chiama la promozione in questione, promozione valida per una manciata di ore, visto che scade il prossimo 10 aprile. Per questo, non c’è tempo da perdere, scopriamo subito come funziona e tutti i dettagli da sapere.

Come funziona la promozione “sconto subito” di MediaWorld

Come intuibile, si tratta di una promozione che permette di ottenere uno sconto immediato garantito con una spesa minima effettuata online e anche a tasso zero. Questi sono gli scaglioni relativi:

C’è tempo fino al 10 aprile per approfittare dello sconto subito di MediaWorld su tanti prodotti in vendita online. Si va dagli smartphone al reparto computer e smart home, dalle console e PC gaming al settore TV, audio e home cinema, dalle fotocamere ai grandi e piccoli elettrodomestici, perfino sui prodotti della mobilità elettrica.

A seguire, i termini e le condizioni dell’iniziativa in cui MediaWorld specifica i prodotti esclusi dalle offerte:

Sono esclusi dalla presente promozione, e pertanto non concorrono al calcolo dell’importo minimo di cui all’Art. 1.b (importo abilitante il diritto allo sconto) e Art.4 dei Termini & Condizioni, tutti i prodotti facenti parte delle seguenti promozioni: Promo solo Online “Solo per oggi” – “Solo per il Weekend” – “Speciale Extra Sconti Ricondizionati” – “Samsung Weekend” – “Galaxy Weekend”. Tutti i prodotti che partecipano alle promozioni Megasconti, Speciale Jet Be-spoke, Speciale Accessori IT/Game e LG Days. Tutte le console. Tutti i prodotti a marchio SMEG, MIELE, LIEBHERR. Tutti i prodotti dell’incasso Samsung. Tutti i prodotti Dyson. I prodotti ceduti nell’ambito di abbonamenti (telefonia, internet, tv ecc.), la sim mobile HO (codice 150298), le prevendite e le prenotazioni, i prodotti di editoria, i Gratta&Vinci, le polizze, le liste nozze e similari (compleanno, Cresima ecc.) e tutti quegli articoli che rappresentano pin digitali, buoni, ricariche, cofanetti, carte regalo e tutti i servizi MediaWorld.

Comunque, se cercate altro, vi suggeriamo di tenere d’occhio la nostra pagina Telegram prezzi.tech dove ogni giorno vi suggeriamo le migliori offerte tech online. Per tutto il resto, disponibile in offerta fino a domenica 10 aprile, date un’occhiata al link qui sotto.

Tutte le offerte della promozione “sconto subito” di MediaWorld

