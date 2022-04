MediaWorld lancia la nuova promozione LG Days, disponibile sia online che in negozio fino al prossimo 10 aprile. La nuova serie di offerte MediaWorld si concentra sui prodotti di casa LG e, in particolare, sulla gamma Smart TV, dai modelli base ai più costosi TV OLED. Non mancano le promozioni dedicate ai Grandi Elettrodomestici, segmento di mercato di cui LG è, da tempo, un punto di riferimento assoluto. Vediamo quali sono le promozioni presentate oggi da MediaWorld per gli LG Days:

Da MediaWorld partono gli LG Days: ecco le offerte migliori

La nuova serie di offerte proposte da MediaWorld per i prodotti LG riguarda gli Smart TV e i grandi elettrodomestici (lavatrici, frigoriferi, lavastoviglie etc.). Le promozioni sono, di fatto, due. Per gli Smart TV, infatti, MediaWorld garantisce uno sconto extra di 2 euro per ogni pollice del pannello del TV. Lo sconto, inoltre, non si applica al prezzo di listino ma al prezzo “reale” del modello in offerta (a fare riferimento è il prezzo a cui il modello era acquistabile lo scorso 3 aprile, prima della partenza della promozione).

Da notare che per tutti i TV LG in offerta è possibile ottenere uno sconto extra, fino a 100 euro, con il Bonus TV Rottamazione (valido anche in caso di acquisto online con ritiro e pagamento in negozio). Per quanto riguarda i Grandi Elettrodomestici è disponibile una promozione simile. In questo caso, infatti, lo sconto è di 1 euro per chilogrammo dell’elettrodomestico acquistato. Anche in questo caso, si tratta di uno sconto extra rispetto al prezzo reale e non rispetto al listino.

Facciamo qualche esempio per individuare i migliori prodotti in offerta. Chi è in cerca di uno Smart TV economico ma di ottima qualità può puntare sul modello LG 43UP75006LF in offerta a 293 euro invece di 449 euro. Sul TV è stato applicato uno sconto di 86 euro (il TV è un 4K da 43 pollici) rispetto al prezzo praticato il 3 aprile, ovvero 379 euro. Scegliendo un modello 4K da 55 pollici, quindi, lo sconto sarà di 110 euro. È il caso del modello LG 55UP78006LB in offerta a 439 euro.

Tra le offerte della gamma NanoCell di LG segnaliamo il modello LG 55NANO776PA in offerta a 489 euro. Questo TV presenta un pannello da 55 pollici con sconto di 110 euro rispetto al prezzo del 3 aprile. Per quanto riguarda la gamma OLED segnaliamo lo sconto dedicato al modello LG OLED55A16LA in offerta a 789 euro. Si tratta di un TV OLED da 55 pollici con pannello 4K.

Lo sconto applicato è di 110 euro rispetto al prezzo antecedente la partenza della promozione. La promozione si fa ancora più interessante considerando un OLED di fascia alta come il modello LG OLED65G16LA Evo in offerta a 1869 euro. Si tratta di un TV da 65 pollici che, quindi, può contare su di un extra sconto di 130 euro rispetto al prezzo del 3 aprile. Rispetto al listino, invece, il risparmio è di oltre 1.100 euro.

Gli esempi proposti per la gamma Smart TV di LG sono solo una piccola selezione delle tantissime occasioni, considerando anche i Grand Elettrodomestici, a disposizione degli utenti con gli LG Days appena partiti da MediaWorld. Questa settimana, fino al prossimo 10 aprile, ci saranno tantissimi prodotti dell’azienda coreana da acquistare a prezzo scontato, sia online che in negozio.

Da notare che è possibile sfruttare la consegna gratuita su di un gran numero di prodotti oltre che richiedere il finanziamento a tasso zero in 20 rate per gli acquisti a partire da 199 euro. Per tutti i dettagli sui prodotti in offerta per gli LG Days di MediaWorld fino al 10 aprile vi lasciamo, qui di seguito, il link alla pagina della promozione:

Scopri tutte le offerte degli LG Days di MediaWorld