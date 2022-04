Continua la promozione, che vi abbiamo segnalato qualche giorno fa, lanciata da Huawei per celebrare il secondo compleanno di Huawei Store, lo spazio virtuale sempre a disposizione degli utenti in cui acquistare tutte le più recenti novità dell’ecosistema del produttore asiatico.

Tutti i prodotti acquistati su Huawei Store vengono spediti, senza costi aggiuntivi, entro un paio di giorni lavorativi e il cliente ha sempre il diritto di reso gratuito entro 14 giorni dall’acquisto. Fino al 13 aprile troverete quindi alcuni prodotti in offerta lampo, con sconti validi solamente per 48 ore, e una selezione di prodotti che invece sarà in promozione per tutta la durata dell’evento. Senza perdere ulteriore tempo andiamo quindi a scoprire le offerte lampo e gli sconti continuativi.

Offerte lampo su Huawei Store

Sono ben sei i prodotti che Huawei mette in offerta tra oggi e domani, con indossabili, notebook tablet e PC, per soddisfare le esigenze di ogni utente. Tra gli indossabili in promozione troviamo tre diversi smartwatch e un paio di cuffie, per chi cerca dei validi compagni di allenamento in vista dell’estate o per il tempo libero.

È molto consistente lo sconto applicato su Huawei Watch GT 2 Pro, che porta in regalo anche un cinturino aggiuntivo. Parliamo di un dispositivo con due settimane di autonomia, quadrante protetto da vetro zaffiro e cassa in titanio, resistente alle immersioni e con oltre 100 diverse modalità di allenamento.

Lo schermo è una unità AMOLED da 1,39 pollici con risoluzione di 454 x 454 pixel e oltre alla misurazione del battito cardiaco e del livello di ossigeno nel sangue è in grado di misurare la pressione atmosferica, gestire le chiamate e registrare una traccia GPS dei vostri allenamenti. E nei 4 GB di memoria interna è possibile archiviare fino a 500 brani per ascoltare la musica senza che sia necessario utilizzare uno smartphone.

Potete acquistare Huawei Watch GT2 Pro su Huawei Store a 159,90 euro invece di 299,90 euro

Se volete lo smartwatch più recente del produttore cinese, ecco Huawei GT3 42mm, nella colorazione bianca, con cuffie FreeBuds 4i in omaggio. Dispone di uno schermo AMOLED circolare da 1,32 pollici e la cassa è realizzata in acciaio e plastica, con diverse opzioni per quanto riguarda il cinturino.

Davvero completa la dotazione tecnica con misuratore della frequenza cardiaca, barometro, sensore di temperatura cutanea, GPS per registrare le tracce degli allenamenti e Bluetooth per il collegamento allo smartphone. La batteria offre fino a 14 giorni di autonomia, che possono variare a seconda dell’uso e con Huawei Assistant potrete interagire più rapidamente attraverso i comandi vocali.

Huawei Watch GT3 è in offerta a 189 euro invece di 249 euro su Huawei Store, fino a domani 9 aprile. In omaggio le FreeBuds 4i

Se quello che vi serve è un ottimo paio di cuffie, in grado di ridurre le interferenze esterne grazie a un sistema di cancellazione attiva del rumore e capaci di connettersi contemporaneamente a due dispositivi, le Huawei FreeBuds Pro fanno decisamente al caso vostro.

Offrono controlli touch per controllare la riproduzione, gestire le chiamate, attivare la cancellazione del rumore, il tutto con tocchi o scorrimento delle dita. Con la modalità Aware, perfetta per lo sport, potete ascoltare la vostra musica preferita rimanendo sempre consapevoli dell’ambiente che vi circonda, per la massima sicurezza. Tre le colorazioni tra cui scegliere e con una piccola somma aggiuntiva è possibile acquistare in bundle un altro indossabile Huawei.

Le cuffie Huawei FreeBuds Pro possono essere vostre a 89 euro invece di 179 euro fino al 9 aprile

Ottimo sconto anche per Huawei MateBook D15, nella versione con CPU Intel Core i3-10110U di decima generazione, affiancato da 8 GB di RAM e 256GB di SSD. È realizzato in metallo, scelta che ha permesso di contenere il peso in appena 1,53 Kg, con uno spessore che raggiunge i 16,9 millimetri.

Il carica batterie, dotato di connettore USB Type-C, è di dimensioni compatte, tanto da trovare posto facilmente anche in tasca. Lo schermo da 15,6 pollici ha una risoluzione FullHD e nella cornice è inserita una webcam da 1 megapixel.

Huawei MateBook D15 è acquistabile su Huawei Store a 429 euro invece di 649 euro, solo fino a domani

Se state cercando un notebook più performante potete rivolgere la vostra attenzione a Huawei MateBook D14, in promozione oggi e domani nella versione con CPU Intel Core i5 1135G7 di undicesima generazione, con GPU Intel iris XE, 8 GB di RAM e 512 GB di SSD.

È dotato di lettore di impronte digitali, per aumentare la sicurezza dei vostri dati, offre la connettività WiFi 6 ultra veloce, ha un caricabatterie compatto, come quello degli smartphone. È realizzato in alluminio e pesa appena 1,38 Kg. Lo schermo da 14 pollici è di tipo IPS con una risoluzione FullHD.

Potete acquistare Huawei MateBook D14 su Huawei Store a 629 euro invece di 849 euro



Chiudiamo con Huawei MatePad 11, proposto in offerta nella versione WiFi con 6 GB di RAM e 128 GB di memoria interna. Lo schermo FullView da 10,95 pollici ha una risoluzione di 2560 x 1600 pixel con una frequenza di refresh di 120 Hz, per immagini sempre stabili.

Utilizza uno Snapdragon 865 che assicura un ottimo rapporto tra prestazioni e consumi e il sistema operativo utilizzato è HarmonyOS 2, sviluppato da Huawei stessa negli ultimi anni. Potete inoltre trasformarlo in un piccolo ufficio viaggiante aggiungendo Huawei M-Pencil e la tastiera/cover, così da farlo diventare all’occorrenza in un vero e proprio notebook, con funzioni evolute come il multitasking su un solo schermo.

Huawei MatePad 11 WiFi 6-128 GB è in promozione fino a domani a 399,90 euro invece di 499,90 euro con la tastiera magnetica in omaggio

Le altre offerte su Huawei Store

Oltre alle offerte lampo che vi abbiamo segnalato, su Huawei Store potete trovare una serie di prodotti scontati fino al 13 aprile, con prezzi ribassati e, in alcuni casi, anche con omaggi inclusi nel prezzo. In molti casi si tratta di prodotti proposti al minimo storico e per questo ancora più vantaggiosi da acquistare.

Ricordatevi inoltre di seguire il nostro canale Telegram perché nel corso dei prossimi giorni vi sveleremo altre offerte lampo, valide sempre per sole 48 ore.

Huawei Store festeggia 2 anni

