Nelle scorse ore, Microsoft ha avviato il rilascio di un nuovo aggiornamento di Windows 11 per gli utenti iscritti ai canali “dev” e “beta” del programma Insider Preview. Andiamo a scoprire le novità e i bug noti della nuova versione in anteprima del sistema operativo Windows.

Novità e bug noti della build 22593 di Windows 11

La nuova build, contrassegnata dalla versione 22593, porta ben poche novità e si concentra principalmente sulla sistemazione di un buon numero di bug e sul miglioramento generale delle prestazioni.

Modifiche e miglioramenti

Come dicevamo in apertura, non sono moltissime le novità introdotte con la nuova build di Windows 11 ma vale la pena comunque riportare tutto ciò che c’è di nuovo per i beta tester.

Le novità più eclatanti riguardano Esplora file ma, ve lo diciamo subito, non sono ancora presenti i nuovi tab annunciati con tutte le novità pensate da Microsoft per il lavoro ibrido.

Aprendo Esplora file, dopo l’aggiornamento, la schermata iniziale non sarà più Accesso rapido ma sarà chiamata semplicemente Home. All’interno della nuova schermata iniziale, con “Accesso rapido” vengono adesso contrassegnate quelle che finora venivano etichettate banalmente come “Cartelle” e spunta la nuova sezione “preferiti” che contiene i file aggiunti su OneDrive e Office.

Nella nuova schermata Home sarà inoltre possibile sfruttare la casella di ricerca per cercare anche file che non sono disponibili in locale, come i file Office condivisi con l’utente.

Un’altra novità riguarda la sezione Isolamento core della Sicurezza di Windows. Viene introdotta la funzionalità “integrità della memoria” di Windows 11, progettata per impedire ad eventuali attacchi malevoli di inserire codice dannoso nei processi ad alta sicurezza. La funzione, al momento, è disabilitata di default ma il sistema operativo avviserà l’utente di ciò per farlo correre ai ripari e attivarla.

Tra le altre migliorie, vi segnaliamo una nuova possibilità per le Sessioni produttive (Focus Mode, presente nell’app Orologio) che consentirà incrementi di 5 minuti per le sessioni più corte di mezz’ora. Infine, a parte qualche miglioria relativa ai metodi di immissione, è stata inserita una piccola scorciatoia per l’affiancamento delle finestre: premendo WIN+Z, i vari layout proposti saranno contrassegnati da numeri che velocizzeranno la scelta del layout desiderato tramite tasti numerici.

Correzioni

La lista delle correzioni apportate dal team di sviluppo nella nuova build 22593 è veramente immensa, a causa degli innumerevoli problemi segnalati dai beta tester dei canali Dev e Beta con le precedenti build del sistema operativo.

Le correzioni riguardano veramente tantissimi ambiti, dal sistema in generale alla barra delle applicazioni, dal menu Start alla casella di ricerca, da Esplora file alla schermata dei widget, dalle Impostazioni alla visualizzazione in finestra, e tanto tanto altro.

Per scoprire il changelog completo della build 22593 rilasciata agli iscritti ai canali Dev e Beta del programma Insider Preview, vi invitiamo a visitare il post sul blog ufficiale di Windows (raggiungibile a questo link).

Problemi e bug noti

Le note relative ai bug e problemi noti si aprono con un avviso relativo al fatto che Microsoft non offrirà nuove build del programma Windows Insider per PC Lenovo in Cina.

I bug e i problemi noti presenti nell’ultima build affliggono molte aree del sistema operativo. Sono segnalati problemi al sistema in generale (come l’arresto anomalo e ciclico di explorer.exe), problemi alla barra delle applicazioni (principalmente sui dispositivi 2-in-1), ad Esplora file (banali bug visivi o interazioni che causano l’arresto anomalo di explorer.exe), alla schermata dei Widget (non si apre correttamente tramite il gesto dedicato), problemi di Rete (in caso dell’utilizzo di VPN) e alcune problematiche relative ai Sottotitoli in tempo reale.

Changelog Completo – Windows 11 build 22593 Insider Preview – sul blog di Windows

Il canale Dev si appresta a ricevere nuove funzionalità

La build 22593 di Windows 11 è in fase di rilascio agli iscritti al programma Windows Insider, parallelamente per coloro che fanno parte del canale Dev e per coloro che fanno parte del canale Beta.

Microsoft ha sottolineato che questo andamento parallelo non durerà per sempre: chi volesse avere una versione stabile di Windows 11, dovrà infatti passare al canale Beta, perché il canale Dev inizierà presto a testare i futuri aggiornamenti di Windows 11. A quel punto, sarà necessario ripristinare il PC per tornare a una versione stabile del sistema operativo.

Per passare al canale Beta, basterà seguire il percorso “Impostazioni > Windows Update > Programma Windows Insider”, selezionare “Scegli le tue impostazioni Insider” e infine selezionare “Canale Beta”. Il prossimo aggiornamento ricevuto sarà, quindi, quello dedicato al canale Beta di sviluppo, quello più prossimo al rilascio in versione stabile.

