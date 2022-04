Oggi, 4 aprile 2022, DAZN ha indetto un concorso che permette di vincere 100 abbonamenti annuali. Denominato “DAZN SuperMonday” è di fatto un’occasione particolarmente allettante da non farsi scappare, valida solo oggi e quindi disponibile fino alle 23:59 di stasera. Vediamo subito i dettagli, i requisiti e come approfittarne.

Come provare a vincere 12 mesi di DAZN gratis col concorso “DAZN SuperMonday”

È un’occasione da non farsi scappare, questa, perché difficilmente ricapiterà la possibilità di ottenere 12 mesi di abbonamento a DAZN gratuitamente. C’è tuttavia un requisito da soddisfare per poter partecipare al concorso in questione, l’unico e affatto stringente: “DAZN SuperMonday” è valido per chi attiva un nuovo account o ne riattiva uno disdetto in precedenza. Tutto qua.

Detto ciò, fino alle 23:59 di oggi, 4 aprile 2022, basta attivare/riattivare l’account pagando ad esempio una mensilità (29,99 euro) per provare a vincere uno dei 100 buoni che permettono di ottenere 12 mesi di abbonamento gratis.

Conclusa la procedura l’utente riceverà sulla propria casella e-mail un codice di gioco e l’indicazione contenente il sito web dove poterlo usare per provare a vincere. Basta seguire le informazioni ivi riportate per scoprire subito i risultati.

In caso di vittoria il codice prepagato di DAZN dovrà essere attivato entro e non oltre il 30 giugno 2022. I 12 mesi gratuiti decorreranno poi a partire dalla data del prossimo pagamento (che è possibile verificare dalla sezione “Abbonamento” in “Il Mio account”).

Per partecipare al concorso è necessario attivare l’abbonamento dal sito (non tramite app) inserendo come metodo di pagamento una carta di credito, di debito o PayPal. E ricordate, c’è tempo fino alle ore 23:59 di oggi, 4 aprile 2022.

Attiva/riattiva DAZN per provare a vincere 12 mesi di abbonamento gratis

Potrebbe interessarti anche: cosa include l’abbonamento di DAZN