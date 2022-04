Da Disney arriva una nuova soluzione dedicata a tutti quei genitori che non sono capaci di “tenere testa” ai loro figli per quanto riguarda la creatività: stiamo parlando di Giochiamo Insieme.

Basta dare un rapido sguardo al sito creato dalla Disney per promuovere tale nuova iniziativa (lo trovate seguendo questo link) per rendersi conto che si tratta di una soluzione che ha le potenzialità per riuscire ad essere d’aiuto per chi non ha la fantasia, la creatività o l’energia necessarie per stare dietro ai “piccoli moderni”, che probabilmente sono un po’ più impegnativi rispetto ai coetanei di un paio di decenni fa.

A cosa serve la guida Disney Giochiamo Insieme

L’idea alla base di Disney Giochiamo, infatti, è fornire una fonte d’ispirazione per scatenare “la magia e l’immaginazione giocando insieme a Disney, Pixar, Star Wars e Marvel“.

Tra i contenuti che i genitori “in difficoltà” possono trovare vi sono ad esempio quello che spiega come “organizzare un tea party da principessa“ in 5 semplici mosse o quello per realizzare decorazioni ispirate a Frozen.

Da una ricerca commissionata dalla Disney a febbraio è emerso che “il 75% di noi ha dimenticato come si gioca, ma anche che il 77% dei genitori concorda sul fatto che i propri figli sono più felici quando i genitori vengono coinvolti nel gioco”. Gli esperti concordano nel ritenere che “il gioco di fantasia fatto insieme giova a tutti, in quanto ci aiuta a sviluppare capacità creative e inventive per sognare in grande e realizzare il nostro potenziale”.

Ebbene, è proprio qui che entra in gioco la guida realizzata dalla Disney, creata con l’obiettivo di fornire ai genitori gli strumenti per rendere il gioco un po’ più facile e, ovviamente, ispirata alle storie e ai personaggi più amati di questo brand (gli scenari di gioco coinvolgono per esempio le Principesse Disney o i personaggi di Frozen ma è possibile prendere ispirazione anche da quelli di film e serie animate Disney, Pixar, Star Wars o Marvel).

Se abbiamo stuzzicato la vostra curiosità e desiderate scoprire se la guida Disney Giochiamo sia davvero in grado di farvi sentire “un po’ meno vecchi”, vi basterà seguire questo link per scaricarla.

Su Amazon è anche disponibile una pagina dedicata a tale iniziativa, nella quale potete trovare tutti i vari prodotti suggeriti dalla guida.

Non ci resta altro da fare che augurarvi buon divertimento!