iPhone rubati o smarriti? Apple non li riparerà più secondo quanto emerge da un rapporto interno ottenuto dai colleghi di MacRumors. Sarebbe questa una misura volta a incrementare le precauzioni in tal proposito, che va a braccetto con la politica di Apple che prevede già la mancata assistenza per iPhone con attiva la “modalità smarrito”.

Per appurare che un iPhone è perduto o rubato, gli Apple Store e i centri di riparazione autorizzati dalla casa di Cupertino si serviranno di un sistema di allerta dedicato. C’è per questo un registro dei dispositivi apposito, il GSMA, che permette ai tecnici Apple (e non solo) di sapere se è il caso di riparare o meno un iPhone, secondo quanto emerso.

Pertanto le richieste di riparazione, laddove l’iPhone venga segnalato come smarrito o rubato, saranno declinate in via diretta stando a questa nuova politica di Apple. La veracità del tutto viene appurata automaticamente considerando che nel registro dei dispositivi GSMA ci sono i codici IMEI associati degli smartphone, registrati dai proprietari e quindi facilmente accessibili anche alle forze dell’ordine.

Dunque, una politica che mira a impedire che gli iPhone rubati vengano sostituiti con modelli nuovi, anche quando la “modalità smarrito” non è stata attivata dal proprietario. Per il momento non c’è ancora l’ufficialità del tutto, ma vi terremo aggiornati nel caso in cui emergano ulteriori nuove.

