A un paio di settimane dalla disponibilità ufficiale per tutti di watchOS 8.5, trapelano problemi piuttosto importanti per gli utenti. Le vittime risultano essere soprattutto gli Apple Watch 7, il guaio sta nella mancata operatività della funzione di ricarica rapida, stando a quanto riportano diversi utenti.

Problemi con la ricarica rapida per Apple Watch 7 con watchOS 8.5

A quanto pare non è solo macOS 12.3 a dare un po’ di problemi agli utenti di casa Cupertino. Anche l’aggiornamento watchOS 8.5 sembra essere la causa di qualche grattacapo per chi possiede un Apple Watch 7.

E così, oltre alle nuove emoji, all’aggiornamento dedicato alla funzione per il rilevamento del ritmo cardiaco irregolare, le autorizzazioni di acquisti e abbonamenti di Apple TV e, negli Stati Uniti, la digitalizzazione dei documenti di identità, il nuovo aggiornamento porta con sé qualche bug di un certo peso.

In sostanza, il decantato o-80% in 45 minuti di Apple Watch 7, quando ricaricato con caricabatterie che supportano la ricarica rapida, non arriva minimamente a tali numeri. Vari utenti del forum di supporto di Apple, oltre che su Reddit, hanno condiviso le proprie lamentele al riguardo, con anche 9to5mac che conferma l’esistenza e l’entità del problema.

Per me, la ricarica rapida dopo l’aggiornamento funziona soltanto dopo vari tentativi. La prima volta fallisce sempre (carica il 2% in 15 minuti), ma staccare e ricollegare l’orologio al caricabatterie ripristina la ricarica rapida. Quindi è necessario attendere un paio di minuti per capire se funziona o meno.

Il mio sembra ricaricare alla metà della velocità rispetto a prima. La notte prima dell’aggiornamento ho ottenuto in un quarto d’ora il 40% (dal 20 al 60%), per arrivare al 90% in altri 15 minuti. Dopo l’aggiornamento a 8.5 ho ottenuto il 40% in 30 minuti. O forse è più lento perché è nella metà più alta della carica?

E ancora riguardo all’accoppiamento con un Belkin BoostCharge Pro 3 in 1: Posso confermare che non funziona più su Apple Watch 7 dopo l’aggiornamento a watchOS 8.5. Si carica normalmente col caricabatterie Apple ma quello rapido di Belkin ora non funziona più.

Il parere dell’ennesimo utente di Apple Watch 6: Dall’aggiornamento a 8.5 il mio si carica solo del 49% durante la notte. Ho provato a spegnere e riavviare ma non va oltre.

Insomma, oltre ad Apple Watch 7 pare che il problema riguardi anche altri dispositivi con quest’ultima versione dell’aggiornamento. Al momento Apple non ha rilasciato alcun commento a tal riguardo ma vi terremo aggiornati non appena emergeranno ulteriori nuove.

Potrebbe interessarti anche: Apple Watch 6 vs SE vs 3: quale acquistare e perché (video e testo)