Da MediaWorld è partita la BACKUP WEEK con una nuova serie di offerte riservate ad SSD, sia interni che esterni, hard disk portatili, chiavette USB ed altre soluzioni di storage. Le nuove offerte proposte da MediaWorld sono disponibili esclusivamente online. C’è tempo fino al prossimo 3 aprile per sfruttare una delle promozioni della BACKUP WEEK di MediaWorld. Di seguito andremo a vedere quali sono le migliori offerte di questa nuova campagna promozionale lanciata dallo store online di MediaWorld:

MediaWorld lancia la BACKUP WEEK: ecco le migliori offerte

Con la BACKUP WEEK di MediaWorld è possibile accedere ad un gran numero di offerte davvero molto interessanti su SSD, hard disk e tante altre soluzioni di storage per archiviare i propri dati. Le offerte di questa nuova campagna promozionale sono disponibili solo online e termineranno il prossimo 3 aprile. Si tratta, quindi, dell’occasione giusta per chi è alla ricerca di un nuovo prodotto per l’archiviazione e il backup dei dati.

A fine articolo trovate il link alla pagina ufficiale della promozione con tutte le offerte da sfruttare divise per categoria di prodotto. Qui di seguito, invece, andiamo a riepilogare brevemente alcune delle migliori proposte MediaWorld disponibili in questo momento (vi basterà cliccare sul nome del prodotto in offerta per raggiungere la pagina dello store dove completare l’acquisto).

Partiamo dagli SSD interni con l’ottima offerta dedicata a WD BLACK SN850 da 1 TB. Si tratta di un SSD M.2 ad altissima velocità che viene proposto al prezzo di 209,99 euro invece di 359 euro. Da notare che questo supporto d’archiviazione può essere installato anche all’interno della PlayStation 5, nell’apposito slot dedicato ad un SSD secondario. La proposta di Western Digital, infatti, presenta velocità sufficientemente elevate da soddisfare gli elevati requisiti fissati da Sony per la sua console.

Tra le offerte troviamo, in tema di supporti di archiviazione per il gaming, troviamo anche la SEAGATE Storage Expansion Card. La memoria per l’espansione della capacità di archiviazione delle Xbox Series X e Series S può offrire 1 TB di spazio d’archiviazione aggiuntivo. Il costo della Expansion Card è di 199,99 euro con uno sconto di 50 euro rispetto al prezzo standard di 249,90 euro. Se, invece, state cercando un buon SSD M2 per il PC potete fare riferimento al WD BLACK SN750, proposto in offerta a 89,99 euro invece di 115,99 euro.

Passiamo ora ai supporti di archiviazione esterni. In offerta c’è il WD My Passport Go, un ottimo SSD portatile che viene proposto in offerta a 79,99 euro invece di 99,99 euro mettendo a disposizione 500 GB di spazio d’archiviazione. Per chi è in cerca di un modello più capiente, invece, segnaliamo l’ottimo Samsung T5 con 1 TB di spazio d’archiviazione che viene proposto al prezzo di 119,99 euro invece di 149,99 euro. Se lo storage è più importante della velocità di lettura e scrittura è possibile puntare sull’enorme hard disk esterno SEAGATE Expansion Plus da 5 TB che viene proposto a 119,99 euro invece di 179,99 euro.

Per scoprire tutte le offerte della BACKUP WEEK di MediaWorld potete, quindi, fare riferimento al link qui di sotto. Ricordiamo che c’è tempo fino al prossimo 3 aprile per sfruttare le offerte (disponibili solo online). Sui prodotti in sconto è possibile beneficiare della consegna gratuita (o richiedere il ritiro in negozio). Da notare che MediaWorld propone anche il servizio Protection Hard Disk che offre una copertura assicurativa contro i danni accidentali ai supporti di memoria acquistati. Per tutti i dettagli, è possibile seguire il link qui di sotto:

Scopri qui tutte le offerte della BACKUP WEEK di MediaWorld