Sharp entra nel mercato della mobilità urbana con due monopattini elettrici dal design minimale ma ricercato e dalle caratteristiche interessanti. Ecco i dettagli di Sharp EM-KS1 e EM-KS2.

Caratteristiche dei monopattini elettrici Sharp EM-KS1 e EM-KS2

Il monopattino elettrico Sharp EM-KS1 pesa 14,5 kg, è dotato di un motore brushless da 350 W ed è alimentato da una batteria da 36V e 6,6Ah, caratteristiche che permettono al veicolo di percorrere fino a 25 km con un singola carica.

Il telaio del monopattino è realizzato in lega di alluminio, acciaio e ABS per supportare un carico massimo di 120 kg. La stabilità sul manto stradale è garantita dagli pneumatici a nido d’ape da 8,5″ e dal doppio freno, uno a disco e uno elettrico.

Il modello EM-KS2 è dotato di una sospensione posteriore nascosta nel telaio, monta lo stesso motore elettrico, ma è alimentato da una batteria più capiente da 36V e 10.4Ah, che prolunga la percorrenza fino a 35 km.

Il telaio del monopattino Sharp EM-KS2 è il medesimo del fratello minore, mentre gli pneumatici sono da 10″. Entrambi i modelli sono dotati di fari e luci sottoscocca per migliorare la visibilità e di certificazione IPX4 che permette l’utilizzo dei monopattini anche in condizione meteorologiche non ideali.

Sharp EM-KS1 e EM-KS2 sono compatibili con l’app Sharp Smart Life che offre la possibilità di monitorare dallo smartphone la carica residua della batteria, la distanza percorsa e i percorsi salvati, inoltre l’app può funzionare come chiave digitale per sbloccare o bloccare il monopattino, oltre che come strumentazione di bordo, acquistando il relativo supporto, con la possibilità di regolare i fari e controllare la velocità.

Disponibilità e prezzi dei monopattini elettrici Sharp EM-KS1 e EM-KS2

I monopattini elettrici Sharp EM-KS1 e EM-KS2 saranno disponibili a partire da questa primavera, ma i prezzi non sono ancora stati annunciati.

