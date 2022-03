MediaWorld lancia il Samsung Weekend, tre giorni di offerte sui prodotti del brand sudcoreano Samsung: tra questi, rientrano prodotti informatici, TV e grandi elettrodomestici.

Andiamo a scoprire insieme le proposte più interessanti, ricordandovi che queste saranno attive fino a domenica 27 marzo 2022 e che sono valide unicamente sullo store online di MediaWorld: sarà possibile, comunque, ordinare il prodotto e ritirarlo comodamente (e gratuitamente) in negozio.

Samsung Weekend di MediaWorld: scopriamo le migliori offerte

Nel seguito, vi riportiamo una nostra personale (e soggettiva) selezione di offerte tra tutte quelle proposte, suddivise per categoria ed elencate in ordine decrescente di prezzo.

Informatica Samsung in offerta

In questa sezione delle offerte, MediaWorld inserisce notebook, monitor, tablet e dispositivi di archiviazione marchiati Samsung.

Samsung Weekend di MediaWorld – Offerte su Informatica

TV Samsung in offerta

Sono tantissime e appartenenti ad ogni fascia di prezzo le TV Samsung in offerta: tra queste, rientrano la TV che sembra un quadro, The Frame, e la TV rotante, The Sero.

Samsung Weekend di MediaWorld – Offerte su TV e Audio

Prodotti Samsung per la casa in offerta

Tra i prodotti in offerta, rientrano anche grandi elettrodomestici e prodotti per l’aspirazione; ve ne segnaliamo tre davvero smart, proposti ad un prezzo molto interessante.

Per conoscere tutte le offerte della Samsung Weekend di MediaWorld, vi rimandiamo alla pagina ufficiale dell’offerta.

Samsung Weekend di MediaWorld – Tutte le offerte