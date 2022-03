Da oggi l’App IO permette di effettuare una donazione alle organizzazioni umanitarie che assistono le vittime civili della crisi in Ucraina. Ecco i semplici passi da seguire per dare il proprio contributo per sostenere le organizzazioni.

Come effettuare una donazione per la crisi in Ucraina tramite l’App IO

Per sostenere le organizzazioni umanitarie impegnate nella crisi in Ucraina è sufficiente aprire l’App IO e accedere con il proprio SPID oppure con la Carta d’Identità Elettronica (CIE).

Nella schermata dei messaggi sarà ben visibile il box azzurro per fare la donazione, toccando il quale verrà chiesto di scegliere quale organizzazione si desidera sostenere.

Una volta selezionato il beneficiario basterà selezionare l’importo della donazione (5, 10, 20, 50, 100 o 200 euro) e toccare su “Continua”.

A questo punto è necessario scegliere uno dei metodi di pagamento tra quelli salvati nel Portafoglio e toccare su “Paga” per completare la donazione.

Se si dona con carte del circuito Visa, Maestro o Mastercard non vengono addebitati costi di commissione. L’importo arriverà direttamente sul conto corrente dell’organizzazione scelta e si riceverà un’email con i dati utili ai fini delle agevolazioni fiscali.

Coloro che non hanno l’App IO possono comunque effettuare una donazione online a questo indirizzo con le stesse modalità dell’app.

