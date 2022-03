Nella giornata di oggi, 24 marzo 2022, MSI, produttore estremamente noto e apprezzato sia per i suoi computer da gaming che per le sue soluzioni dedicate alla produttività, ha annunciato il rinnovamento delle proprie linee Business e Productivity: le serie Summit, Prestige e Modern abbracciano i processori Intel Core di dodicesima generazione.

L’annuncio è arrivato dopo che a febbraio i primi notebook MSI con processori Alder Lake di Intel erano arrivati in Italia e dopo che giusto ieri vi avevamo segnalato altre importanti novità per la serie Creator.

In sede di presentazione delle novità, il produttore ha posto l’accento sulle serie Summit e Prestige, certificate Intel Evo — grazie a peso ridotto, prestazioni e batteria di lunga durata — e dotate di discrete schede grafiche NVIDIA. I modelli Summit Flip offrono una versatilità di utilizzo ancora maggiore grazie al design 2-in-1 a 360°. Quanto alla serie Modern, MSI ha collaborato con la popolare illustratrice francese Lorraine Sorlet per conferire un look più “moderno” ai prodotti. Derek Chen, MSI Notebook Worldwide Sales & Marketing Director, ha commentato così le novità: «Le radici di MSI sono nei laptop ad alte prestazioni e le nostre serie Business sono progettate per completare qualsiasi ambiente di lavoro. La nostra missione principale non è mai cambiata: essere la spina dorsale che massimizza la produttività dei nostri utenti».

MSI serie Summit: E16 Flip, E14 (Flip), E13 Flip

La serie Summit, sin dal suo lancio nel 2019, occupa il segmento più alto della linea Business & Productivity di MSI e la nuova generazione di prodotti comprende MSI Summit E16 Flip, E14 Flip e E13 Flip.

Nella maggior parte dei casi, cuore di questi nuovi modelli è il processore Intel Core i7-1260P con 12 core (4P + 8E) e 16 thread, con 32 GB di RAM e 1 TB di storage SSD. Il modello Summit E13 Flip è configurabile anche con il processore Intel Core i7-1280P, mentre per Summit E16 Flip è opzionale la scheda video NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti. Summit E13 Flip ed E14 Flip dispongono di una batteria da 72Whr, mentre E16 Flip raggiunge 82Whr.

Tutti i modelli hanno aspect ratio di 16:10, che li rende particolarmente adatti alla produttività, ma qualche differenza c’è: Summit E16 Flip ha uno schermo da 16 pollici con risoluzione QHD+ (2560 x 1600 pixel), un refresh rate di 165 Hz e il 100% della copertura DCI-P3; Summit E14 Flip è ovviamente da 14 pollici, ma con risoluzione 2880 x 1800 pixel, refresh rate a 60 Hz e 100% della copertura DCI-P3; infine, Summit E13 Flip ha un pannello da 13″ FHD+ (1920 x 1200) con refresh rate di 120 Hz e 100% della copertura sRGB. Tutti i modelli sono touch e includono la penna MSI in dotazione.

Tutti e tre, inoltre, offrono webcam con Windows Hello e sensore di impronte e, quanto alla dotazione di porte, hanno tutti: due Thunderbolt 4, una USB Type-A (due su E16 Flip), HDMI, ingresso jack audio da 3,5 mm e lettore di microSD; c’è persino l’integrazione con Tile per ritrovare il laptop anche da spento.

Capitolo prezzi: MSI Summit E16 Flip costa da 1.549 a 2.199 dollari a seconda della configurazione; MSI Summit E14 Flip costa da 1.499 a 1.799 dollari a seconda della configurazione; MSI Summit E14 costa da 1.249 a 1.349 dollari a seconda della configurazione; MSI Summit E13 Flip costa da 1.399 a 1.699 dollari a seconda della configurazione.

MSI Prestige 14 e Prestige 15

Passando alla serie Prestige, sono due le novità da segnalare: MSI Prestige 14 e Prestige 15. Entrambi arrivano con processore fino a Intel Core i7-1280P, 32 GB di RAM 1 TB di SSD e sono disponibili anche con schede video NVIDIA, fino a GeForce RTX 3050 Ti per Prestige 15 e fino a GeForce RTX 3050 per Prestige 14; alcune configurazioni permettono di scegliere la GeForce GTX 1650 e solo Prestige 14 è selezionabile senza scheda video dedicata.

MSI Prestige 14 e Prestige 15 offrono display Full HD in 16:9 a 60 Hz, con copertura NTSC del 72% per il più grande e 100% sRGB per il più piccolo. Le webcam sono 720p e compatibili con Windows Hello, non manca il sensore di impronte e la dotazione di porte include: due Thunderbolt 4, una USB Type-A (due su Prestige), HDMI (solo Prestige 15), ingresso jack audio da 3,5 mm e lettore di microSD. Prestige 14 ha una batteria da 52Whr, mentre Prestige 15 da 82Whr.

Per i prezzi, MSI Prestige 14 parte da 929 dollari e arriva a 1.549 dollari, MSI Prestige 15 ha un prezzo di ingresso di 1.399 dollari e nella configurazione top costa 1.899 dollari.

MSI Modern 14 e Modern 15: gli economici rinnovati

Per concludere, eccoci alla serie MSI Modern, quella economica e dal rapporto qualità-prezzo interessante — tanto da essere una presenza fissa da mesi nella nostra rubrica TopBook —, l’unica a usare processori Intel serie U, ora della famiglia Alder Lake.

MSI Modern 15 può essere configurato con processori fino ad Intel Core i7-1255U (10 core, 12 thread), mentre MSI Modern 14 non va oltre l’Intel Core i5-1235U; solo il primo può spingersi a 16 GB di RAM ed entrambi si fermano a 512 GB di SSD. I due modelli sono accomunati da schermi Full HD con refresh rate a 60 Hz e una più modesta copertura NTSC del 45%; la webcam è HD ma non supporta Windows Hello, pertanto bisogna affidarsi al sensore di impronte digitali. Quanto alle porte, i due modelli offrono: due USB Type-C non Thunderbolt, due USB Type-A, HDMI, ingresso per il jack audio da 3,5 mm e lettore di microSD.

Infine i prezzi: MSI Modern 14 costa 699 dollari o 799 dollari, seconda che si scelga il modello con Core i3 o quello con Core i5; MSI Modern 15 costa 849 dollari con Core i5 e 999 dollari con Core i7.

Tutti i nuovi MSI Summit, Prestige e Modern sono disponibili negli Stati Uniti a partire da oggi, tuttavia al momento non sono state diffuse informazioni in merito all’arrivo sul mercato italiano e sugli eventuali prezzi di listino.

