MSI ha presentato la sua nuova gamma di workstation, ribattezzata in MSI CreatorPro e caratterizzata da un design più elegante e pulito rispetto al passato, puntando tutto sulle CPU Intel di fascia alta e sulle nuove GPU professionali per laptop NVIDIA RTX.

I notebook presentati dal colosso taiwanese sono cinque: tre appartengono alla serie M e due appartengono alla serie Z.

Le nuove workstation MSI CreatorPro

La novità più grande delle workstation MSI CreatorPro è rappresentata dalla presenza, su tutti i modelli, delle nuove schede grafiche professionali NVIDIA RTX. Grazie anche alla scelta dei processori Intel Core di dodicesima generazione, questi nuovi notebook sono in grado di offrire prestazioni superiori rispetto ai modelli precedenti, con un incremento quantificato da MSI nell’ordine del 45%.

La potenza offerta dalle nuove workstation consente agli utenti di svolgere agevolmente task relativi a modeling complesso, analisi di big data, render di progetti o contenuti in realtà virtuale. Tutte, arrivano con a bordo Windows 11, in versione Home o in versione Pro (che MSI consiglia fortemente per gli utenti business).

La nuova gamma CreatorPro è, inoltre, certificata ISV e tutti i prodotti sono testati per soddisfare specifiche militari.

MSI CreatorPro Serie M

La serie CreatorPro M è l’opzione ideale per i creator e per coloro che necessitano di una soluzione dalle prestazioni elevate senza dovere sborsare un prezzo eccessivo.

Per accontentare tutti, la serie propone tre modelli: CreatorPro M17 (con schermo da 17,3”), CreatorPro M16 (con schermo da 16” in 16:10) e CreatorPro M15 (con schermo da 15,6”).

Tutti e tre i notebook offrono un design rinnovato, integrano CPU Intel Core i7 di dodicesima generazione (tranne il modello M15) e le nuove GPU NVIDIA RTX A3000 con 12 GB di memoria grafica GDDR6 a disposizione dell’utente.

Specifiche tecniche – MSI CreatorPro M17

Dimensioni: 398 x 273 x 25,85 / 28,85 mm

x x / Peso: tra i 2,67 kg e i 2,73 kg



e i Display: IPS LCD da 17,3” con risoluzione QHD

LCD da con risoluzione Processore (configurazione di punta): Intel Core i7-12700H

Schede grafiche a seconda della configurazione: NVIDIA RTX A1000 con 4GB di memoria grafica GDDR6 NVIDIA RTX A2000 con 8GB di memoria grafica GDDR6 NVIDIA RTX A3000 con 12GB di memoria grafica GDDR6

Memoria RAM: DDR4-3200 fino a 64 GB tramite 2 slot

fino a tramite 2 slot Metodo di input: tastiera retroilluminata (luce bianca), lettore delle impronte digitali

Webcam: risoluzione HD (fino a 30 fps)

(fino a 30 fps) Connettività: Gigabit Ethernet , Bluetooth 5.2 , Intel Wi-Fi 6 AX201

, , Audio: doppio speaker stereo (da 2 W), jack da 3,5 mm combinato (in+out)

Periferiche I/O: 1 porta USB 3.2 Gen 1 Type-C 2 porte USB 3.2 Gen 1 Type-A 1 porta USB 2.0 Type-A 1 uscita HDMI (4K @ 60 Hz) 1 porta DC-in

Batteria: ai polimeri di litio, 3 celle, da 53,5 Wh ; caricatore “slim” a 240 W o 180 W

; caricatore “slim” a o Sistema operativo: Windows 11 Home o Windows 11 Pro

Specifiche tecniche – MSI CreatorPro M16

Dimensioni: 359 x 259 x 23,95 / 26,95 mm

x x / Peso: tra i 2,26 kg e i 2,29 kg

e i Display: IPS LCD da 16” con risoluzione QHD+ (16:10, 2560 x 1600 pixel), 100% DCI-P3

LCD da con risoluzione (16:10, 2560 x 1600 pixel), 100% DCI-P3 Processore (configurazione di punta): Intel Core i7-12700H

Schede grafiche a seconda della configurazione: NVIDIA RTX A1000 con 4GB di memoria grafica GDDR6 NVIDIA RTX A2000 con 8GB di memoria grafica GDDR6 NVIDIA RTX A3000 con 12GB di memoria grafica GDDR6

Memoria RAM: DDR4-3200 fino a 64 GB tramite 2 slot

fino a tramite 2 slot Metodo di input: tastiera retroilluminata (luce bianca)

Webcam: risoluzione HD (fino a 30 fps)

(fino a 30 fps) Connettività: Gigabit Ethernet , Bluetooth 5.2 , Intel Wi-Fi 6 AX201

, , Audio: doppio speaker stereo (da 2 W), jack da 3,5 mm combinato (in+out)

Periferiche I/O: 1 porta USB 3.2 Gen 1 Type-C 2 porte USB 3.2 Gen 1 Type-A 1 porta USB 2.0 Type-A 1 uscita HDMI (4K @ 60 Hz) 1 porta DC-in

Batteria: ai polimeri di litio, 3 celle, da 53,5 Wh ; caricatore “slim” a 240 W o 180 W

; caricatore “slim” a o Sistema operativo: Windows 11 Home o Windows 11 Pro

Specifiche tecniche – MSI CreatorPro M15

Dimensioni: 359 x 254 x 21,7 mm

x x Peso: 1,86 kg

Display: IPS LCD da 15,6” con risoluzione Full HD

LCD da con risoluzione Processore (configurazione di punta): Intel Core i7-11800H

Scheda grafica: NVIDIA RTX A1000 con 4GB di memoria grafica GDDR6

con di memoria grafica GDDR6 Memoria RAM: DDR4-3200 fino a 64 GB tramite 2 slot

fino a tramite 2 slot Metodo di input: tastiera retroilluminata (luce bianca)

Webcam: risoluzione HD (fino a 30 fps)

(fino a 30 fps) Connettività: Gigabit Ethernet , Bluetooth 5.2 , Intel Wi-Fi 6 AX201

, , Audio: doppio speaker stereo (da 2 W), ingresso microfono e uscita cuffie

Periferiche I/O: 1 porta USB 3.2 Gen 1 Type-C 3 porte USB 3.2 Gen 1 Type-A 1 uscita HDMI (4K @ 30 Hz) 1 porta DC-in

Batteria: ai polimeri di litio, 3 celle, da 51 Wh ; caricatore a 120 W

; caricatore a Sistema operativo: Windows 11 Home o Windows 11 Pro

MSI CreatorPro Serie Z

Arriviamo ai prodotti di punta, i due modelli della serie Z, MSI CreatorPro Z17 e CreatorPro Z16.

La nuova serie Z unisce la versatilità ad un design elegante e alla moda, oltre a fornire prestazioni al top: della potenza bruta, si occupano i processori Intel Core i9 di dodicesima generazione; delle performance grafiche, invece, se ne occupano le nuove GPU NVIDIA RTX A5500 che offrono all’utente 16 GB di memoria grafica GDDR6.

Entrambi i notebook, che arrivano in colorazione Lunar Grey, offrono un display con risoluzione QHD+, con tecnologia TruePixel e fattore di forma in 16:10, dotato di pannello touch con supporto alla penna (MSI Pen).

Il CreatorPro Z16P offre, inoltre, l’esclusiva tecnologia Vapor Chamber Cooler di MSI che aumenta l’efficienza nella gestione delle temperature.

Altre caratteristiche distintive della serie Z sono la batteria a lunga durata, pensata per le lunghe sessioni di lavoro a distanza, il supporto all’ultimo standard di connettività Wi-Fi 6E e la presenza delle porte Thunderbolt 4.

MSI riconosce i due nuovi prodotti come “Meta-Ready”, ovvero come prodotti adatti per chiunque voglia sperimentare o avventurarsi nello sviluppo del metaverso.

Specifiche tecniche – MSI CreatorPro Z17

Dimensioni: 382 x 260 x 19 mm

x x Peso: 2,49 kg

Display: IPS LCD da 17” con risoluzione QHD+ (16:10, 2560×1600 pixel), 100% DCI-P3 Refresh rate a 165 Hz Touchscreen con supporto alla MSI Pen

LCD da con risoluzione (16:10, 2560×1600 pixel), 100% DCI-P3 Processore (configurazione di punta): Intel Core i9-12900H

Schede grafiche, a seconda della configurazione: NVIDIA RTX A3000 con 12GB di memoria grafica GDDR6 NVIDIA RTX A5500 con 16GB di memoria grafica GDDR6

Memoria RAM: DDR5-4800 fino a 64 GB tramite 2 slot

fino a tramite 2 slot Metodo di input: tastiera retroilluminata (RGB tasto per tasto)

Sensori: Lettore delle impronte digitali, sensore della luce ambientale

Webcam: IR con risoluzione FHD (fino a 30 fps)

con risoluzione (fino a 30 fps) Connettività: Bluetooth 5.2 , Intel Killer Wi-Fi 6E AX1675

, Audio: quattro speaker stereo (da 2 W), quattro microfoni, jack da 3,5 mm combinato (in+out)

Periferiche I/O: 2 porte Thunderbolt 4 con Display Port (di cui una con Power Delivery) 1 porta USB 3.2 Gen 2 Type-A 1 uscita HDMI (8K @ 60 Hz o 4K @ 120 Hz) 1 lettore di schede SD 1 porta DC-in

Batteria: ai polimeri di litio, 4 celle, da 90 Wh ; caricatore a 240 W

; caricatore a Sistema operativo: Windows 11 Home o Windows 11 Pro

Specifiche tecniche – MSI CreatorPro Z16P

Dimensioni: 359 x 256 x 19 mm

x x Peso: 2,39 kg

Display: IPS LCD da 16” con risoluzione QHD+ (16:10, 2560×1600 pixel), 100% DCI-P3 Refresh rate a 165 Hz Touchscreen con supporto alla MSI Pen

LCD da con risoluzione (16:10, 2560×1600 pixel), 100% DCI-P3 Processore (configurazione di punta): Intel Core i9-12900H

Schede grafiche, a seconda della configurazione: NVIDIA RTX A3000 con 12GB di memoria grafica GDDR6 NVIDIA RTX A5500 con 16GB di memoria grafica GDDR6

Memoria RAM: DDR5-4800 fino a 64 GB tramite 2 slot

fino a tramite 2 slot Metodo di input: tastiera retroilluminata (RGB tasto per tasto)

Sensori: Lettore delle impronte digitali, sensore della luce ambientale

Webcam: IR con risoluzione FHD (fino a 30 fps)

con risoluzione (fino a 30 fps) Connettività: Bluetooth 5.2 , Intel Killer Wi-Fi 6E AX1675

, Audio: quattro speaker stereo (da 2 W), quattro microfoni, jack da 3,5 mm combinato (in+out)

Periferiche I/O: 1 porta Thunderbolt 4 con Display Port e Power Delivery 1 porta USB 3.2 Gen 2 Type-C (con Display Port) 1 porta USB 3.2 Gen 2 Type-A 1 lettore di schede SD 1 porta DC-in

Batteria: ai polimeri di litio, 4 celle, da 90 Wh ; caricatore a 240 W

; caricatore a Sistema operativo: Windows 11 Home o Windows 11 Pro

Disponibilità e prezzi

MSI non ha comunicato informazioni su quando questi nuovi prodotti saranno disponibili o sui loro prezzi. Stando a quanto comunicato da NVIDIA, i laptop con le sue nuove GPU professionali dovrebbero arrivare nel secondo trimestre dell’anno: pertanto, ci attendiamo ulteriori annunci da parte di MSI in un prossimo futuro.

