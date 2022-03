Il collettivo Anonymous ha annunciato di aver hackerato la Banca centrale russa. L’attacco è stato portato a compimento poco fa e, secondo quanto riportano gli attivisti stessi su Twitter, a breve verranno resi pubblici migliaia di documenti segreti.

“Entro 48 ore verranno rivelati più di 35.000 file con accordi segreti” è quanto ha dichiarato il collettivo Anonymous giusto qualche momento fa sul proprio profilo Twitter Anonymous TV.

JUST IN: The #Anonymous collective has hacked the Central Bank of Russia. More than 35.000 files will be released within 48 hours with secret agreements. #OpRussia pic.twitter.com/lop140ytcp

— Anonymous TV 🇺🇦 (@YourAnonTV) March 23, 2022